«Αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα και να τα σταματήσουν, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», τόνισε η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δηλώσεις θα κάνει στις 8 το βράδυ της Τρίτης ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, μαζί με τη συνήγορό του Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ελπίζω μέχρι εκείνη την ώρα αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων με τις παραγγελίες και τις δικογραφίες, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη, του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχτές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα και να τα σταματήσουν, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», τόνισε η Ζ. Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, στο Μνημείο του 'Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από τον μεγάλο αγώνα, που κάνει ο Πάνος Ρούτσι, όλες αυτές τις ημέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα, που η εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας, είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Για τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, για το πώς έφυγαν οι άνθρωποι αυτοί, οι 57 ψυχές. Όλα αυτά τα έγγραφα, ανασύρθηκαν χθες, τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας, στις 05.10 το πρωί. Τέτοιες σαδιστικές διαδικασίες εφάρμοσαν, για να φτάσουν στα χέρια τα δικά μου και του Πάνου Ρούτσι, σήμερα πριν από λίγα λεπτά. Ήδη μαθαίνουμε για νέες παραγγελίες της εισαγγελίας Λάρισας και ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό, την ίδια ώρα που οι αρχές προσπαθούν, να κρατήσουν στο σκοτάδι, τον Πάνο Ρούτσι, έναν πατέρα, απεργό πείνας που αγωνίζεται για να μάθει την αλήθεια για το παιδί του».