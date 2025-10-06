Στο μικροσκόπιο η επίθεση που δέχθηκε τον Σεπτέμβριο το ένα από τα θύματα.

Προσωπικές διαφορές εκτιμά η αστυνομία ότι είναι πίσω από τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 61χρονο επιστάτη.

Το έγκλημα ήταν προμελετημένο, θεωρούν οι αρχές, ενώ όλα δείχνουν πως ο δράστης είναι άτομο νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικος. Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο έχει μπει και επίθεση που δέχθηκε τον Σεπτέμβριο ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.

Η διπλή δολοφονία διαπράχθηκε λίγο μετά τις 20:00 της Κυριακής (5/10), ενώ στο κάμπινγκ βρίσκονταν περίπου 70-80 άτομα. Ο δράστης μπήκε στον χώρο της υποδοχής, δίχως να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του. Πυροβόλησε και σκότωσε αρχικά τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και στη συνέχεια κυνήγησε τον 61χρονο επιστάτη, τον οποίο επίσης δολοφόνησε.

«Πρώτα πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στο κεφάλι και στη συνέχεια κυνήγησε τον υπάλληλο και τον πυροβόλησε στην πλάτη τουλάχιστον δύο φορές. Εικάζουμε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο, γιατί στη σκηνή του εγκλήματος δεν βρέθηκαν κάλυκες και είναι δύσκολο να είχε την ψυχραιμία να τους μαζέψει μετά τη διπλή δολοφονία», ανέφεραν αστυνομικές πηγές στον ΑΝΤ1.

Εργαζόμενοι και επισκέπτες του κάμπινγκ κάλεσαν την αστυνομία. Στον χώρο της επιχείρησης δεν υπήρχαν κάμερες, προκειμένου να συγκεντρωθεί βιντεοληπτικό υλικό. «Παρόλα αυτά, από τις πρώτες μαρτυρίες προκύπτει ότι ο δράστης είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, οριακά ίσως και ανήλικος», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η επίθεση που δέχθηκε ο 68χρονος τον Σεπτέμβριο

Στις 7 Σεπτεμβρίου ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ δέχθηκε επίθεση με αεροβόλο, έξω από το σπίτι του, με συνέπεια να τραυματιστεί στον κρόταφο. Ο δράστης εκείνης της επίθεσης δεν ταυτοποιήθηκε και τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εκείνο το περιστατικό να συνδέεται με τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μεταξύ άλλων, οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν ο 68χρονος είχε προσωπικές ή οικονομικές διαφορές με κάποιον και εστιάζουν στις καταθέσεις των μαρτύρων. Σημειώνεται ότι είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες για το αν ο δράστης μετά τη δολοφονία διέφυγε πεζός ή με μοτοσικλέτα.

Ο διάλογος του 68χρονου με τον δράστη

Προτού ανοίξει πυρ, ο δράστης φέρεται να είχε διάλογο με τον 68χρονο. Μπήκε στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και ρώτησε εάν υπήρχε διαθεσιμότητα. Όταν ο ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, τον πυροβόλησε και μετά κυνήγησε τον επιστάτη, που είχε την ίδια μοίρα.

«Γύρω στις 20:30 ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Αφού πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα, ακούσαμε άλλους δύο. Βγήκαμε έντρομοι από το τροχόσπιτό μας και είδαμε έναν άνθρωπο μπρούμυτα νεκρό στα δέκα μέτρα από το σημείο που βρισκόμασταν», δήλωσε στην ΕΡΤ τουρίστρια που βρισκόταν στο κάμπινγκ.

