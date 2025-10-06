Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την υπόθεση που έχει παγώσει τη Μεσσηνία.

Σοκ προκαλούν τα νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, το βράδυ της Κυριακής, μέσα σε κάμπινγκ της περιοχής.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι ο δράστης της επίθεσης ενδέχεται να είναι ανήλικος, ενώ αποκάλυψε τη σύντομη συνομιλία που είχε με τον 70χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει θανάσιμα.

«Είναι πιθανό να πρόκειται για ανήλικο»

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή και περίεργη υπόθεση, καθώς δεν υπάρχει καμία πληροφορία ότι τα θύματα είχαν διαφορές ή προηγούμενα με κάποιον», δήλωσε η κ. Δημογλίδου.

«Περίπου έναν μήνα πριν είχε σημειωθεί μια επίθεση εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο όπλο. Είχε τραυματιστεί ελαφρά, αλλά δεν είχε αναφέρει στην αστυνομία ότι δεχόταν απειλές».

Η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε πως αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον δράστη ως νεαρό άτομο, πιθανότατα ανήλικο.

«Οι μάρτυρες είδαν τον δράστη να πυροβολεί πρώτα τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια τον επιστάτη, που προσπάθησε να διαφύγει. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς έφτασε ή πώς διέφυγε από το σημείο. Η περιοχή δεν διαθέτει εύκολη πρόσβαση σε βιντεοληπτικό υλικό», πρόσθεσε.

Η συνομιλία πριν τη δολοφονία

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πριν από τους πυροβολισμούς υπήρξε σύντομη λογομαχία μεταξύ του δράστη και του 70χρονου ιδιοκτήτη.

«Ο δράστης ζήτησε χώρο για να μείνει στο κάμπινγκ, όμως ο ιδιοκτήτης του απάντησε ότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα. Τότε τον πυροβόλησε θανάσιμα», αποκάλυψε η Δημογλίδου.

Η ίδια ωστόσο υπογράμμισε πως το περιστατικό αυτό δεν θεωρείται το βασικό κίνητρο του εγκλήματος και εξετάζεται αν προϋπήρχε κάποια σχέση ή ένταση μεταξύ του δράστη και των θυμάτων.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής του δράστη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η διπλή δολοφονία σημειώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής, μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Θύματα είναι ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ένας 60χρονος επιστάτης, φίλος του.

Ο δράστης εισέβαλε στη ρεσεψιόν με καλυμμένα χαρακτηριστικά και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη.

Ο επιστάτης προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ο δράστης τον καταδίωξε και τον σκότωσε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, διέφυγε με μοτοσικλέτα, ενώ το όπλο που χρησιμοποίησε εκτιμάται ότι ήταν καραμπίνα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από περιοίκους και όταν έφτασε στο σημείο, εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ.

Οι αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες και εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν καθοριστικές εξελίξεις στην υπόθεση.