Οι αρχές ερευνούν αν δράστης και θύματα είχαν παρελθόν αντιπαραθέσεων.

Νεκροί μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα Μεσσηνίας εντοπίστηκαν δύο άνδρες, –ο 70χρονος ιδιοκτήτης και ο Αλβανός επιστάτης του–, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν οτι δολοφονήθηκαν από πυροβόλο όπλο.

Τα θύματα βρέθηκαν με τραύματα από καραμπίνα. Ο ιδιοκτήτης εντοπίστηκε στη ρεσεψιόν, ενώ ο επιστάτης βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα, πυροβολημένος πισώπλατα, πιθανότατα την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει. Το σημείο αποκλείστηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ερευνούν εξονυχιστικά τον χώρο.

Ο ύποπτος και τα πρώτα στοιχεία

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεαρός άνδρας, ενδεχομένως ανήλικος, ο οποίος επισκέφθηκε το κάμπινγκ προσποιούμενος τον ενδιαφερόμενο πελάτη. Όταν ενημερώθηκε πως δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, φέρεται να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε τους δύο άνδρες εν ψυχρώ.

Η Αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να γνώριζε τα θύματα, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες που υποδεικνύουν προηγούμενη γνωριμία μεταξύ τους.

Παλαιότερα επεισόδια και ανοιχτές υποθέσεις

Σύμφωνα με το MessiniaLive, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάμπινγκ βρέθηκε στο επίκεντρο βίαιου περιστατικού. Πριν από μερικούς μήνες, ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί πυροβολισμούς από άγνωστο άτομο, αλλά τότε είχε καταφέρει να επιβιώσει και δεν είχε αποκαλύψει λεπτομέρειες για τους δράστες ή τυχόν κίνητρα.

Η νέα επίθεση εγείρει ερωτήματα για το αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά αυτό το ενδεχόμενο.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας έχει αναλάβει την υπόθεση. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους και επισκέπτες του κάμπινγκ. Παράλληλα, έχει στηθεί ευρεία αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

