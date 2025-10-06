Έντονη σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στην Πύλο, ο χάρτης των έντονων φαινομένων.

Η κακοκαιρία προελαύνει στην Δυτική Ελλάδα με ισχυρή καταιγίδα να πλήττει τώρα την Πύλο.

Κεραυνοί και αστραπές συνδυαστικά με μεγάλη ποσότητα νερού «σφυροκοπάνε» στην Μεσσηνία αυτή την ώρα με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ιδιαιτέρως έντονα. Αυτή την ώρα οργανωμένος πυρήνας ισχυρών καταιγίδων εντοπίζεται στην Δυτική Ελλάδα.

{https://www.facebook.com/john.polyhronopoulos/videos/4441775862767768?idorvanity=13490723682}

