Σε μια κίνηση μεγάλης συμβολικής αξίας προχώρησε τη Δευτέρα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στο Σύνταγμα βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος προκειμένου να δηλώσει την συμπαράστασή του στον αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

«Ένας άνθρωπος υποφέρει κι εγώ ήρθα να δω αυτό τον άνθρωπο που υποφέρει», σημείωσε στη σύντομη δήλωσή του στις κάμερες.

Όπως έγινε γνωστό, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον Πάνο Ρούτσι να βγει από την σκηνή του και συνομίλησε για λίγο μαζί του.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η 22η ημέρα απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητά να μάθει την αλήθεια για τον χαμό του παιδιού του. Στον αγώνα του στέκονται συμπαραστάτες χιλιάδες πολίτες που περνούν από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη για να του δώσουν κουράγιο και να του κρατήσουν συντροφιά.

«Να μην τολμήσουν να πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου»

«Είμαι εδώ τόσες ημέρες και αντί η κυβένρηση να κάνει κάτι για αυτό αντίθετα προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάμψει τον αγώνα μου και να παίρνει αποφάσεις χωρίς εγώ να τις εγκρίνω», ανέφερε ο ίδιος νωρίτερα σημερα.

«Όπως ξέρετε όλοι την Πέμπτη έχει δοθεί εντολή για εκταφή του παιδιού μου, δεν πρόεκιται να γίνει δεν πρόκειται να το αφήσω. Θα μας βρουν εκεί, όλος ο λαός θα είναι εκεί, εγώ θέλω και απαιτώ να γίνουν τοξιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Ό,τι άλλο θέλει η κυβένρηση να κάνει δεν το δεχόμαστε εγώ και η οικογένειά μου.

Ο κόσμος κι εγώ απαιτούμε δικαιοσύνη εδώ και δυόμισι χρόνια. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό, ότι δεν αποχωρώ, θα το πάω μέχρι τέλος και μην τολμήσει να πειράξει τον τάφο του παιδιού μου».