Ο Αρχιεπίσκοπος δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Η στήλη παρακολουθεί με πολύ ενδιαφέρον την παρασκηνιακή μάχη στους κόλπους της Ιεραρχίας για τη διαδοχή του Ιερώνυμου. Ματαίως προφανώς, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει καμιά πρόθεση να παραιτηθεί και δεν πρόκειται να πιέσει.Αν κάποιοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στον Μεγαλοδύναμο, καλύτερα Αυτός ας μην το μάθει!

Οι πιστοί στον Ιερώνυμο ωστόσο γνωρίζουν:

Αν η διαδοχή γίνει γρήγορα θα υποστηριχθούν είτε ο Σύρου Δωρόθεος, είτε ο Χαλκίδος Χρυσόστομος.

Αν η διαδοχή γίνει λίγο αργότερα τότε ο Νέας Φιλαδελφείας, Νέας Ιωνίας, Νέου Ηρακλείου Γαβριήλ αποτελεί το απόλυτο φαβορί.

Αυτά προς το παρόν...

Β.Σκ.