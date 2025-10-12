Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος νοσηλεύεται προληπτικά, με την υγεία του να μη διατρέχει κίνδυνο.

Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέροντας πως, ο κ.κ. Ιερώνυμος θα παραμείνει για ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».

