Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος νοσηλεύεται προληπτικά, με την υγεία του να μη διατρέχει κίνδυνο.
Ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέροντας πως, ο κ.κ. Ιερώνυμος θα παραμείνει για ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».
{https://exchange.glomex.com/video/v-ddgcz0pelrz5?integrationId=40599y14juihe6ly}