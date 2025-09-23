Ο κ.κ. Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι «οι δοκιμασίες είναι για τους ανθρώπους. Να το δούμε αυτό σαν μια δοκιμασία που ευτυχώς πέρασε», αναφερόμενος στην πρόσφατη κρίση που πέρασε η Σιναϊτική Αδελφότητα.

Ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά, Συμεών, πραγματοποίησε επίσκεψη στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, με σκοπό την ανταλλαγή ευχών, την ενημέρωση για την επικαιρότητα και τη στενή συνεργασία μεταξύ της Σιναϊτικής Αδελφότητας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατά τη συνάντηση ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε στον Συμεών να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες και να συνεχίσει με δύναμη το έργο του στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά ενώ από πλευράς του ο αρχιεπίσκοπος Συμεών ευχαρίστησε την Εκκλησία της Ελλάδος για τη στήριξη, τόσο πνευματική όσο και υλική, ιδιαίτερα κατά πρόσφατες κρίσεις.

Συζητήθηκαν θέματα ιστορίας και επικαιρότητας, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της συνεργασίας και της πνευματικής καθοδήγησης για την αδελφότητα του Σινά. Ο αρχιεπίσκοπος Συμεών τόνισε ότι οι ευχές και η υποστήριξη των αρχιερέων, των κληρικών και των πιστών της Εκκλησίας της Ελλάδος δίνουν ελπίδα και βεβαιότητα ότι η μονή θα συνεχίσει το έργο της χωρίς έκθεση ή δυσκολίες.

Αμέσως μετά την συνάντηση, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είδα τον νεοεκλεγέντα ποιμενάρχη της ιστορικής μονής του Σινά, έναν εκλεκτό αδελφό και συνοδοιπόρο». Όπως ανέφερε, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την ιστορία και την επικαιρότητα, ενώ ευχήθηκε «να έχει δύναμη και υπομονή, ώστε να δημιουργήσει την πνευματική ατμόσφαιρα που όλοι επιθυμούμε στη μονή του Σινά και καλή δύναμη και συνέχιση του ιεραποστολικού του έργου».

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Συμεών, τόνισε ότι «στο πρόσωπο του αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκουμε πάντοτε έναν ισχυρό αρωγό, τόσο πνευματικά όσο και υλικά, εφόσον χρειαστεί», ενώ επισήμανε ότι «σε όλη την πρόσφατη κρίση, η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πιο ειλικρινής συμπαραστάτης μας».

Εξάλλου, ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά σημείωσε ότι οι ευχές και η στήριξη του αρχιεπισκόπου, των αρχιερέων, των κληρικών, αλλά και των πιστών της Εκκλησίας της Ελλάδος, «μας δίνουν ελπίδα και βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να εκτεθεί η μονή, ούτε να δημιουργηθούν δυσκολίες για την Αδελφότητα».

Η επίσκεψη επισφραγίζει την ενίσχυση δεσμών και συνεργασίας ανάμεσα στην Εκκλησία της Ελλάδος και τη Σιναϊτική Αδελφότητα, ενισχύοντας την πνευματική και υλική στήριξη της μονής.