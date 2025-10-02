Ο Πάνος Ρούτσι κατήγγειλε ως ψευδή την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ ότι αρνείται να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις και διευκρίνισε ότι είχε εξεταστεί μία ώρα πριν τον πλησιάσει κλιμάκιο του ΕΚΑΒ.

Σε διπλή διάψευση προέβη ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί για 18η ημέρα απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. «Δεν θέλω να γίνει εκταφή μόνο για ταυτοποίηση, θέλω δικό μου τεχνικό σύμβουλο», τόνισε, μιλώντας στο Open. «Αντέχω, δεν σταματάω. Αυτό το χαρτί θα το πάρω, γιατί είναι δικαίωμά μου να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου. Θα το πάω μέχρι τέλους. Δεν θα φύγω από εδώ», ξεκαθάρισε.

Ο κ. Ρούτσι κατήγγειλε ως ψευδή την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ ότι αρνείται να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις και διευκρίνισε ότι είχε εξεταστεί μία ώρα πριν τον πλησιάσει κλιμάκιο του ΕΚΑΒ.

«Ήρθε το ΕΚΑΒ, οι άνθρωποι που κάθονται εδώ πέρα 24 ώρες το 24ωρο, με ρώτησαν αν χρειάζομαι κάτι. Εκείνη την ώρα είχαν έρθει οι γιατροί μας, η κ. Όλγα που έρχεται κάθε μέρα εδώ, και με είχαν εξετάσει. Και είπα (στο ΕΚΑΒ) "παιδιά, είμαι μια χαρά, ήρθε γιατρός πριν από μία ώρα"», τόνισε, διαψεύδοντας τη σχετική ανακοίνωση του ΕΚΑΒ.

Τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είχε αναδημοσιεύσει και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με το σχόλιο «Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι: Διασώστες παρακολουθούν την κατάστασή του αλλά αρνείται να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας σε όσους διέδωσαν ότι χθες, κατά τη διάρκεια των απεργιακών συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα, μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο «για να ξεκουραστεί», είπε: «Δεν ισχύει. Πήγαμε εκεί σε περίπτωση που γίνονταν επεισόδια, αλλά ευτυχώς δεν έγινε τίποτα» και ο ίδιος επέστρεψε στο σημείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd7n6vbzs42x?integrationId=40599y14juihe6ly}