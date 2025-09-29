«Θα κριθώ για το δίκαιο του αγώνα μου ενάντια σε αυτούς που σκότωσαν την κόρη μου και δεν αφήνουν τη ψυχή της να ησυχάσει» τονίζει η κα Καρυστιανού.

Σε παρέμβασή της, η Μαρία Καρυστιανού πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών 2023 απαντά στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και την εν γένει στάση του για τις εξελίξεις της πολύκροτης υπόθεσης. «Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από καμία ασυλία», σημειώνει, κατηγορώντας τους υπουργούς για έλλειψη ανδρείας να αντιμετωπίσουν τις ποινικές τους ευθύνες για τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται.

Η ίδια προσθέτει ότι η δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι «εμείς οι βουλευτές της ΝΔ είμαστε πλειοψηφία, εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι» αποκαλύπτει «πολιτική δειλία και αλαζονεία». Κλείνοντας, η Καρυστιανού τον προκαλεί να απαντήσει σε όλα όσα προσάπτει στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας της θα συνεχιστεί μέχρι την αποκάλυψη της αλήθειας για το θάνατο της κόρης της. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «Επειδή λοιπόν η δική μου φωνή είναι φωνή αλήθειας, είναι φωνή ανδρείας, και όχι φωνή συγκάλυψης, μικροψυχίας και ατιμωρησίας, σας «απελευθερώνω» κ. Γεωργιάδη, και σας προκαλώ να μου απαντήσετε σε όλα όσα προσάπτω στην Κυβέρνησή σας που με τόσο ζήλο υπερασπίζεστε».

Η ανάρτηση της κας Καρυστιανού αποτελεί απάντηση στην πρωινή ραδιοφωνική τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στα Παραπολιτικά 90.1 ότι «Η κα Καρυστιανού σήμερα ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό αλλά την ασκεί από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της στα Τέμπη δεν μπορεί κανένας από εμάς να απαντήσει σε αυτά που λέει η κα Καρύστιανού. Η κα Καρυστιανού εναντίον μου λέει φοβερά πράγματα εγώ δεν έχω απαντήσει ποτέ γιατί σέβομαι ότι είναι η μητέρα που έχασε το παιδί της, αν αύριο είναι πολιτική μας αντίπαλος δεν θα έχει την ίδια ασυλία και αντιμετώπιση, θα είναι μια πολιτική μας αντίπαλος. Άρα είναι κάτι που πρέπει η ίδια να το αποφασίσει δεν θα της το πω εγώ».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

κ. Γεωργιάδη, αποκρούω τη δειλή προσέγγισή σας και σας ξεμπροστιάζω. Διότι εσείς είστε που κρύβεστε πίσω από αυτήν την ιδιότητα μου, της χαροκαμένης μάνας, την οποία φοβικά χρησιμοποιείτε για να μην αποκαλυφθεί η γύμνια η δική σας και της κυβέρνησης που εκπροσωπείτε, σε όσα ως πολίτης που λέει την αλήθεια, με επιχειρήματα σας καταμαρτυρώ. Εγώ λοιπόν δεν κρύβομαι πίσω από καμία ασυλία, όπως κρύβονται οι ποινικά υπόλογοι Υπουργοί της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχουν τη στοιχειώδη ανδρεία να υποβληθούν σε ποινικές έρευνες και ποινικές διώξεις για τα εγκληματικά σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται.

Και εσείς βέβαια είστε ο πρώτος που επιδεικνύει την απίστευτη πολιτική μικροψυχία, όταν είπατε εμείς οι βουλευτές της ΝΔ είμαστε πλειοψηφία, εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι, αποκαλύπτοντας έτσι όχι μόνο την πολιτική δειλία, αλλά και την άκρατη αλαζονεία σας. https://www.youtube.com/watch?v=ZdAA5CMdOAc

Επειδή λοιπόν η δική μου φωνή είναι φωνή αλήθειας, είναι φωνή ανδρείας, και όχι φωνή συγκάλυψης, μικροψυχίας και ατιμωρησίας, σας «απελευθερώνω» κ. Γεωργιάδη, και σας προκαλώ να μου απαντήσετε σε όλα όσα προσάπτω στην Κυβέρνησή σας που με τόσο ζήλο υπερασπίζεστε. Εσείς και οι συνάδελφοί σας ως πολιτικοί θα κρίνεστε από τους πολίτες για όσα επαίσχυντα διαπράττει η Κυβέρνησή σας, και εγώ ως πολίτης, θα κριθώ για το δίκαιο του αγώνα μου ενάντια σε αυτούς που σκότωσαν την κόρη μου και δεν αφήνουν τη ψυχή της να ησυχάσει. Και όπως έχετε σίγουρα αντιληφθεί, ο δικός μου αγώνας θα είναι αληθινά μέχρι τέλους!

