Αν η εμβληματική μητέρα των Τεμπών δραστηριοποιηθεί πολιτικά, θα μπορεί να της επιτεθεί.

«Τώρα βρίσκεται σε ένα βάθρο» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, στους Σ. Ξενάκη και Β. Σκουρή. Αν, όμως, μπει στην πολιτική αρένα, θα μπορεί να της επιτεθεί όπως σε όλους τους πολιτικούς αντιπάλους. Αλλωστε, πιστεύει ότι θα είναι πρόβλημα για το χώρο της κεντροαριστεράς και πρωτίστως για την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντ. Σαμαρά, επανέλαβε ότι ο ίδιος είναι ευγνώμων στον πρώην πρωθυπουργό, γιατί υπό τη δική του ηγεσία επέστρεψε στη ΝΔ και ως πρωθυπουργός του είχε αναθέσει το υπουργείο Υγείας.

Παραδέχτηκε ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη ΝΔ και ευχήθηκε να επιστρέψει στο κυβερνών κόμμα, παρόλο που το θεωρεί απίθανο.

Α.Σ.