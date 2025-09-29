Ερωτηθείς αν θα πρέπει να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας, ο Αδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Αυτό είναι το μόνο για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω μετ’ απολύτου βεβαιότητας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας, τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, ενώ αναφερόμενος στα ενδεχόμενα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα δήλωσε ότι αυτά ανήκουν στην σφαίρα της Κεντροαριστεράς και αν δημιουργηθούν «θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο μπάχαλο σε έναν εξαιρετικά κατακερματισμένο πολιτικό χώρο». Παραδέχτηκε ωστόσο, ότι μια ανάλογη κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά, «θα προκαλούσε βλάβη στη ΝΔ». Επανέλαβε ότι οι συμμαχικές κυβερνήσεις δεν λειτουργούν στην Ελλάδα και ότι η ΝΔ πρέπει να δώσει τον αγώνα της αυτοδυναμίας.

Ερωτηθείς αν τον ανησυχεί ένας ενδεχόμενος κομματικός σχηματισμός από την κα Καρυστιανού, τόνισε: «Αν κάνει ένα τέτοιο κόμμα θα είναι ένα κόμμα πολιτικός μας αντίπαλος.

Πιθανόν να είναι και καλύτερα υπό την έννοια ότι θα είναι και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στην κοινή γνώμη. Η κα Καρυστιανού σήμερα ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό αλλά την ασκεί από το βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της στα Τέμπη δεν μπορεί κανένας από εμάς να απαντήσει σε αυτά που λέει η κα Καρύστιανού.

Η κα Καρυστιανού εναντίον μου λέει φοβερά πράγματα εγώ δεν έχω απαντήσει ποτέ γιατί σέβομαι ότι είναι η μητέρα που έχασε το παιδί της, αν αύριο είναι πολιτική μας αντίπαλος δεν θα έχει την ίδια ασυλία και αντιμετώπιση, θα είναι μια πολιτική μας αντίπαλος. Άρα είναι κάτι που πρέπει η ίδια να το αποφασίσει δεν θα της το πω εγώ».

«Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους να μετριώνται ότι ίσως να κάνουν κόμμα και να παίρνουν κάτι φοβερά ποσοστά, οι περισσότεροι δεν τόλμησαν να το κάνουν όσοι τόλμησαν τα ποσοστά που πήραν ήταν υποκλάσματα της αρχικής εκτίμησης», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενος τόσο στην κ. Καρυστιανού όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Και το ενδεχόμενο κόμμα της κας Καρυστιανού ή το να συμμετέχει και το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Τσίπρα ανήκουν στην σφαίρα της Κεντροαριστεράς όλα αυτά τα κόμματα αν δημιουργηθούν απλώς θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο μπάχαλο σε έναν ήδη εξαιρετικά κατακερματισμένο πολιτικό χώρο. Αν γίνει ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού ο βασικός του πολιτικός του αντίπαλος δεν θα ήταν η ΝΔ, θα ήταν η Ζ. Κωνσταντοπούλου, θα έχουν το ίδιο ακροατήριο».



Για το ενδεχόμενο νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε: «Έχω αποφασίσει να μην σχολιάζω καθόλου τις πολιτικές κινήσεις και αποφάσεις του Αν. Σαμαρά. Εγώ στον κ. Σαμαρά έχω ευγνωμοσύνη, είναι ο άνθρωπος που μου άνοιξε την πόρτα να ξαναγυρίσω στη ΝΔ μετά από την απουσία μου στην Πολιτική Άνοιξη και στο ΛΑΟΣ και είναι ο άνθρωπος που με έκανε υπουργό Υγείας, κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, μου έδωσε μια ευκαιρία που με έχει οδηγήσει μέχρι τη σημερινή μου θέση. Για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή αυτούς τους λόγους τους αναγνωρίζω θεωρώ πάρα πολύ "δεύτερο" εκ μέρους μου να πρέπει να είμαι ο άνθρωπος που θα ασκήσει κριτική στον κ. Σαμαρά. Εμένα η επιθυμία μου θα ήταν να γυρίσει ο κ. Σαμαράς στην ΝΔ…».

Εκτίμησε ότι μια νέα κίνηση από τον κ. Σαμαρά θα προκαλούσε κάποια βλάβη στη Νέα Δημοκρατία: «Είναι αδύνατο να υποθέσω ότι αν έκανε πράγματι κόμμα ο Αν. Σαμαράς δεν θα προξενούσε βλάβη στη ΝΔ, κάποια βλάβη θα προξενήσει. Το μέγεθος αυτής είναι πολύ πρόωρο να το προσδιορίσω».

«Όσο περισσότερο η πολιτική ζωή γίνεται μπάχαλο, αν γίνουν όλα αυτά τα σενάρια πραγματικότητα πάμε σε ένα πιο σύνθετο πολιτικό σύστημα πιο πολύ-κατακερματισμένο αυτό πιστεύω ότι σε ένα βαθμό θα λειτουργήσει πολύ αντίστροφα. Πιστεύω ότι αν φτάσουμε σε ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο χάους αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά για τη ΝΔ», πρόσθεσε.

«Δεν βλέπω πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ»

Ερωτηθείς αν ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο ενδεχόμενος σύμμαχος της ΝΔ σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, είπε: «Εγώ θα δώσω τη μάχη της αυτοδυναμίας γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι καλό για την Ελλάδα. Έχοντας υπάρξει και σε συμμαχικές και σε μονοκομματικές κυβερνήσεις η εμπειρία που πρέπει να μοιραστώ με τους συμπολίτες μου είναι ότι οι συμμαχικές κυβερνήσεις δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Η ΝΔ πρέπει να δώσει τον αγώνα της αυτοδυναμίας».

«Το ΠΑΣΟΚ όπως το βλέπω και με τους κατά καιρούς δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη και με τις δηλώσεις του κ.Μαργαρίτη, τον κ. Ανδρουλάκη που δεν θέλει να βλέπει τον Μητσοτάκη ούτε ζωγραφιστό, που έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ ώστε να συνασπίζεται σε κάθε λαϊκίστικο αίτημα της εποχής δεν βλέπω πως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Δεν λέω ότι εμείς δεν θα το επιδιώξουμε, αν ο λαός διατάξει κυβέρνηση συνεργασίας πρέπει να το επιδιώξουμε αλλά δεν βλέπω να έχει μεγάλες πιθανότητες».

«Όχι» σε συνεργασία με Βελόπουλο - Τι είπε για Λατινοπούλου

Στην ερώτηση αν η ΝΔ θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον κ. Βελόπουλο, απάντησε: «Όχι, σε καμία περίπτωση γιατί με τον κ. Βελόπουλο έχουμε πολύ μεγαλύτερη απόσταση απ’ ότι με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς υπηρετούμε ως παράταξη κι ως κυβέρνηση κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές γραμμές στρατηγικού χαρακτήρα πχ την κατεύθυνση της Δύσης, της Ευρώπης, τις στενές σχέσεις με το Ισραήλ σε αυτές τις αποφάσεις ο κ. Βελόπουλος είναι σε όλες κόντρα. Δεν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση με κάποιον που διαφωνείς στα μεγάλα».

Με την Αφροδίτη Λατινοπούλου; «Η κα Λατινοπούλου στο διάστημα αυτό που έχει το κόμμα έχει κατά καιρούς και στο θέμα των Τεμπών και στο θέμα της Ουκρανίας, σε διάφορα θέματα, έχει πάρει ισορροπημένες πολιτικές θέσεις, αυτό της το πιστώνω, δεν έχει δηλαδή τόσο πολύ παρασυρθεί στον λαϊκισμό. Όμως αν μου πείτε αν θα έβλεπα μια συγκυβέρνηση με την κα Λατινοπούλου, δεν θα την έβλεπα, όχι».

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να είναι ο Κυρ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Αυτό είναι το μόνο για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω μετ’ απολύτου βεβαιότητας. Κυβέρνηση συνεργασίας σημαίνει ότι την εντολή την παίρνει πάντα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Δεν έχει τεθεί σε καμία συμμαχική κυβέρνηση στην Ευρώπη, ποτέ, ζήτημα να μην γίνει πρωθυπουργός ο αρχηγός του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές. Τις εκλογές τις κερδίζει το πρώτο κόμμα αν είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ νικητής των εκλογών θα είναι ο Κυρ. Μητσοτάκης. Μπορεί να μην είναι με αυτοδυναμία αλλά νικητής παραμένει. Δεν μπορεί ο νικητής να υποχρεωθεί στο να φύγει, θα είναι σαν να φτύνουμε τον ελληνικό λαό στα μούτρα».

Ερωτηθείς για τη δήλωσή του ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι εκτός Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, είπε: «Εγώ δεν είμαι υπουργός Εξωτερικών… Κάθε κίνηση της χώρας πρέπει να έχει ως γνώμονα αν αυτή η κίνηση εξυπηρετεί ή βλάπτει το εθνικό συμφέρον, αυτή πρέπει να είναι η πυξίδα».

Σχετικά με το αίτημα της κας Κωνσταντοπούλου για σύλληψη του κ. Νετανιάχου, είπε: «Είμαι στη Βουλή προχθές και ανεβαίνει στο βήμα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αυτή η γλυκιά, και ευγενής, ψύχραιμη γενικώς και του μέτρου πολιτική προσωπικότητα. Αυτή η κυρία κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, σχεδόν είπε ότι έπρεπε να του ασκηθεί δίωξη από το Διεθνές Ποινικό δικαστήριο γιατί; Γιατί όταν πέρασε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος του Ισραήλ από τον ελληνικό εναέριο χώρο για να πάει στη Νέα Υόρκη δεν έδωσε εντολή να απογειωθούν αεροσκάφη της πολεμικής μας Αεροπορίας να υποχρεώσουν το πρωθυπουργικό αεροσκάφος να προσγειωθεί στην Ελλάδα έτσι ώστε να συλληφθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και να παραδοθεί σιδηροδέσμιος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό το είπε η κα Κωνσταντοπούλου στα σοβαρά. Δηλαδή αυτά τα συζητάμε την Ελλάδα και αναγορεύουμε ανθρώπους που λένε τέτοιες ουρανομήκεις βλακείες…».