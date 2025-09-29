Η δίκη αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον προσδιορισμό της δίκης των Τεμπών.

Η πρόεδρος εφετών 13 ημέρες μετά την αποστολή της εισαγγελικής πρότασης έδωσε σύμφωνη γνώμη.

Το επόμενο στάδιο είναι να συνταχθεί το κατηγορητήριο. Μέχρι την έκδοση τών κλητήρων θέσπισματων οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα.

Για εισαγγελική και δικαστική ξετσιπωσιά έκανε λόγο σε δηλώσεις της η δικηγόρος του επί 15 ημέρες απεργού πείνας, Πάνου Ρούτση.

Η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στο συμβούλιο εφετών Λάρισας αίτηση ακυριτητας της προδικασίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος της υπόθεσης δεν άνοιξε ποτέ από την πρόεδρο εφετών κ. Λιάνου, η οποία χρειάστηκε μόλις δύο ημέρες να μελετήσει την δικογραφία και να δώσει σύμφωνη γνώμη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας κατήγγειλε την απουσία του προϊσταμένου εισαγγελίας εφετών, της διευθυνιυσας της εισαγγελίας πρωτοδικών και της προέδρου εφετών.