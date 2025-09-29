Ο Παύλος Ασλανίδης επισημαίνει ότι η εκταφή και οι εξετάσεις είναι απαραίτητες «προκειμένου να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τι προκάλεσε τον θάνατο του γιου μου».

Ο Παύλος Ασλανίδης υπέβαλε ξανά αίτημα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, ζητώντας την εκταφή του γιου του Δημήτρη και τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο τραγικός πατέρας αιτείται επίσης την ταυτοποίηση πέντε «ορφανών» τεμαχίων που δεν συνοδεύονταν από έκθεση ταυτοποίησης (DNA) και ετάφησαν μαζί με τον γιο του. Το αίτημα επανήλθε παρά τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτούνταν συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες.

Ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη, επισημαίνει ότι η εκταφή και οι εξετάσεις είναι απαραίτητες «προκειμένου να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τι προκάλεσε τον θάνατο του γιου μου».

Το αίτημα επανέρχεται ενόψει των τελευταίων δικαστικών εξελίξεων που ανοίγουν τον δρόμο για τον προσδιορισμό της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με την εισαγγελέα να έχει ήδη δώσει παραγγελία για ανάλογη εκταφή στον γιο του Πάνου Ρούτσι για τη διαδικασία ταυτοποίησης.