Η Βρετανία ενδέχεται να βρίσκεται ήδη σε «άτυπο πόλεμο» με τη Ρωσία, προειδοποιεί η πρώην επικεφαλής της MI5.

Σύμφωνα με πρώην επικεφαλής της MI5, η Βρετανία μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία, όπως μαρτυρούν η ένταση και η έκταση των κυβερνοεπιθέσεων, δολιοφθορών και άλλων εχθρικών ενεργειών που ενορχηστρώνει η Μόσχα εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ελίζα Μάνινγκχαμ-Μπούλερ, η οποία ηγήθηκε της υπηρεσίας αντικατασκοπείας πριν από δύο δεκαετίες, δήλωσε πως συμφωνεί με τις δηλώσεις της ειδικού σε θέματα Ρωσίας Φιόνα Χιλ, η οποία είχε υποστηρίξει σε συνέντευξή της στον Guardian νωρίτερα φέτος ότι η Μόσχα βρίσκεται σε πόλεμο με τη Δύση.

Η Μάνινγκχαμ-Μπούλερ υποστήριξε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει «μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τα διάφορα πράγματα που διαβάζω ότι οι Ρώσοι έχουν κάνει εδώ – δολιοφθορά, συλλογή πληροφοριών, επιθέσεις σε ανθρώπους κ.ο.κ.».

Μιλώντας σε podcast με τον πρόεδρο της Βουλής των Λόρδων, Τζον ΜακΦολ, αναφέρθηκε ξανά στη Χιλ, η οποία είχε διατελέσει σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ: «Νομίζω ότι μπορεί να έχει δίκιο λέγοντας πως βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι ένας διαφορετικός πόλεμος, αλλά η εχθρότητα, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι φυσικές επιθέσεις, το κατασκοπευτικό έργο είναι εκτεταμένα».

Έξι Βούλγαροι που ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο φυλακίστηκαν φέτος για τον ρόλο τους σε κατασκοπευτικό δίκτυο που πραγματοποιούσε παρακολουθήσεις σε όλη την Ευρώπη, ενώ πέντε άνδρες καταδικάστηκαν για εμπλοκή σε εμπρηστική επίθεση – κατόπιν εντολής της Μόσχας – σε αποθήκη με προμήθειες προοριζόμενες για την Ουκρανία.

Ο Πατ ΜακΦάντεν, τότε υπουργός στο Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου, είχε δηλώσει πέρυσι ότι η Ρωσία ενέτεινε τις κυβερνοεπιθέσεις της κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Χάκερς στοχοθέτησαν μια σειρά από βρετανικές επιχειρήσεις, με πολλές επιθέσεις να θεωρούνται ρωσικής προέλευσης.

Αρκετοί σύμμαχοι του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη έχουν επίσης πληγεί από περιστατικά με drones, πιο χαρακτηριστικά η Πολωνία, όπου 19 ρωσικά μη επανδρωμένα παραβίασαν τον περασμένο μήνα.

Οι ελπίδες που διαψεύστηκαν και το κενό που έρχεται να καλύψει η Κίνα

Κατά την αρχή της θητείας της Μάνινγκχαμ-Μπούλερ στη MI5 (2002-2007), υπήρχε η ελπίδα ότι η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επέστρεφε στις σοβιετικές πρακτικές, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητικό εταίρο της Δύσης.

Η ίδια συνάντησε τον Πούτιν το 2005 στο Λονδίνο μετά τη σύνοδο της G8 στη Σκωτία, μια περίοδο κατά την οποία – όπως σημείωσε ο ΜακΦολ – ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθούσε να δείξει ένα «φιλικό πρόσωπο» προς τις δυτικές δυνάμεις.

«Δεν θα τον περιέγραφα έτσι», απάντησε η Μάνινγκχαμ-Μπούλερ. «Δεν περίμενα ότι μέσα σε έναν χρόνο θα διέταζε τη δολοφονία στους δρόμους του Λονδίνου του [Αλεξάντερ] Λιτβινένκο, αλλά τον θεώρησα αρκετά δυσάρεστο άνθρωπο».

Ο Λιτβινένκο, πρώην κατάσκοπος της FSB που ζούσε στο Λονδίνο, αρρώστησε και πέθανε το 2006 αφού δηλητηριάστηκε με ραδιενεργό πολώνιο. Δημόσια έρευνα μια δεκαετία αργότερα κατέληξε ότι δύο Ρώσοι πράκτορες τον δολοφόνησαν, πιθανότατα κατόπιν εντολής του ίδιου του Πούτιν.

Η Μάνινγκχαμ-Μπούλερ άσκησε επίσης κριτική στις αποφάσεις των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου να μειώσουν δραστικά τις δαπάνες για αναπτυξιακή βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι αυτό δημιουργεί διπλωματικό κενό που θα εκμεταλλευτεί η Κίνα.

Αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τη δράση του Ιδρύματος «Wellcome Trust», στο οποίο υπηρέτησε μετά την αποχώρησή της από τη MI5, λέγοντας ότι εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα της θεραπείας HIV που χρηματοδοτούσαν οι ΗΠΑ στην Αφρική.

«Αν αποσυρθούμε από τον κόσμο, οι Κινέζοι μπορούν να πάρουν την θέση μας, γιατί διαθέτουν ισχυρή οικονομική βάση. Γι’ αυτό θεωρώ ότι η ήπια ισχύς – είτε πρόκειται για το BBC World Service, ή για την αναπτυξιακή βοήθεια και την αποναρκοθέτηση – συμβάλλει ουσιαστικά στην επιρροή μας στον κόσμο, εκτός από τη σημασία της σε ανθρωπιστικό επίπεδο».