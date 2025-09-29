Λίγα λεπτά βροχής ήταν αρκετά για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα.

Προβλήματα προκάλεσε η πρώτη δυνατή μπόρα που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, συνεργεία της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και δήμων επιχειρούν σε περιοχές της Βιάννου, όπως και στον δήμο Φαιστού, που καταγράφηκαν κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Αν και δεν έχουν αποκλειστεί δρόμοι, οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών συνεχίζονται στον δρόμο από Μάρθα για Βιάννο, όπως και στο παραλιακό μέτωπο από τον Ξερόκαμπο μέχρι τα Λατόμια, με τον δήμαρχο της περιοχής Παύλο Μπαριτάκη να κάνει έκκληση για προσοχή προς τους κατοίκους που θέλουν να μετακινηθούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Στον δήμο Φαιστού, τα όποια προβλήματα καταγράφονται σε περιοχές βόρεια του Τυμπακίου, όπως το Λαγολιό, το Κλίμα και το Αντισκάρι, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να διευκρινίζει ότι δεν θα σταματήσουν οι εργασίες, εάν δεν αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, τα οποία δεν ήταν εκτεταμένα.

Μιλώντας στο Cretalive ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, τόνισε πως από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής το φαινόμενο δεν έχει προηγούμενο. Μάλιστα, όπως του περιέγραψε 63χρονος κάτοικος του Τσούτσουρα δεν θυμάται άλλη τέτοια νεροποντή στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.

«Έπεσε τόσο πολύ νερό που σε 15 λεπτά τα παρέσυρε όλα στο διάβα του», σημείωσε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε πως «Παρά τις προσπάθειες καθαρισμού σε τάφρους και πρανή, ρυάκια αλλά και ποτάμια, φαίνεται ότι όγκος νερού ήταν τέτοιος που τα κατέβασε όλα κάτω».

