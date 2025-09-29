«Ο λόγος που το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας δεν έχει καταρρεύσει είναι αποκλειστικά η προσπάθεια που καταβάλλουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας», τονίζουν σε ανακοίνωσή τους.

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «μετά τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα δεν έχει νόημα να υπερβάλλουμε εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα», όπως τονίζουν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα η πτήση από Ζάκυνθο που αναμενόταν στις 7 το πρωί έφτασε στις 7.40, ενώ τουλάχιστον ακόμη πέντε πτήσεις άλλαξαν ώρα άφιξης.

Συγκεκριμένα:

Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06.00 προσγειώθηκε στις 07.15

Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα

Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα

Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να φθάσει στις 07.00 και μετατέθηκε για τις 8.40

Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από Ντόχα

Οι επιβάτες είναι και υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία που έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους, καθώς οι καθυστερήσεις ενδέχεται να ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

«Φρένο» στην υπερεργασία

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ουσιαστικά επιδιώκουν να μπει φρένο στην υπερεργασία και τονίζουν ότι το νέο νομοσχέδιο δεν θα φέρει βελτίωση στην οργάνωση της υπηρεσίας τους, αλλά το αντίθετο, ενώ ζητούν εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας:

Με αίσθημα ευθύνης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι όλοι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Κ.) εξυπηρετούν καθημερινά με ασφάλεια όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις, εργαζόμενοι σε καθεστώς ακραίας υποστελέχωσης και έλλειψης σύγχρονου εξοπλισμού.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος κάθε χρόνο σημειώνει νέο ρεκόρ, οι E.E.K. έχουν αποδεχθεί να εργάζονται την καλοκαιρινή περίοδο με μειωμένες ημέρες ανάπαυσης, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει το σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας που είναι ένας από τους πυλώνες στήριξης του τουρισμού στην χώρα μας. Έχοντας συναίσθηση του καθήκοντος μας απέναντι στην χώρα και το επιβατικό κοινό και όντας προσηλωμένοι στην αδιαπραγμάτευτη διατήρηση των επιπέδων ασφαλείας, έχουμε απαιτήσει από την Διοίκηση της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους για την εξυγίανση της Υ.Π.Α..

Από την μία πλευρά η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεσμεύθηκε εγγράφως από τον Μάιο του 2024 για τα εξής:

1. Την υλοποίηση προγράμματος σταδιακής αντικατάστασης του εξοπλισμού επιτήρησης (surveillance), επικοινωνιών φωνής (communication) και αεροναυτιλίας (navigation).

2. Την αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της διαθεσιμότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού με την προμήθεια όλων των κρίσιμων ανταλλακτικών στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει η Διοίκηση της Υ.Π.Α. να υπογράψει καμία από τις κρίσιμες συμβάσεις για την προμήθεια νέου συστήματος ραντάρ, καθώς και των συστημάτων επικοινωνιών για την προσέγγιση της Αθήνας και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας. Το μόνο που έχει κάνει είναι να βγάζει διαδοχικά δελτία τύπου στα οποία αναπαράγει τις ίδιες εξαγγελίες, απλά μεταθέτοντας τις ημερομηνίες που θα υλοποιηθεί η προμήθεια του κρίσιμου εξοπλισμού. Μία ματιά στο τι υποσχόταν, με το από 1/2/2025 δελτίο τύπου, η Διοίκηση της Υ.Π.Α. να γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και τι από αυτά έχει γίνει σήμερα (καθώς αισίως τελειώνει το τρίτο τρίμηνο του 2025), είναι αρκετή για να καταλάβει το κοινό ότι η Υ.Π.Α. απλά περιορίζεται σε ασκήσεις επί χάρτου χωρίς αποτελέσματα.

Το περιστατικό στις 19/8/2025, με την αστοχία ενός κρίσιμου ανταλλακτικού και την απώλεια της εικόνας του τερματικού ραντάρ και των εφεδρικών συχνοτήτων της προσέγγισης Αθηνών στον λόφο Μερέντα αποδεικνύει ότι από πέρσι η Υ.Π.Α. δεν έχει φροντίσει να προμηθευτεί ένα ανταλλακτικό, το οποίο έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζεταιαντικατάσταση, με αποτέλεσμα η χώρα να διασυρθεί διεθνώς. Ακόμα και σήμερα η Υ.Π.Α. δεν έχει ακόμα προμηθευτεί το εν λόγω ανταλλακτικό.

Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεσμεύτηκε έναντι και της Ευρωπαϊκής επιτροπής να φτιάξει έναν νόμο που να αναδιοργανώνει την Υ.Π.Α., μετατρέποντάς την σε έναν σύγχρονο πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας που να πληροί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Έχουμε συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με την αναδιοργάνωση της Υ.Π.Α. και έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε κοινές απόψεις για την εξυγίανση της Υ.Π.Α. και ότι μοιραζόμαστε τον κοινό στόχο να γίνει η Υ.Π.Α. ένας σύγχρονος Πάροχος Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας που να εφαρμόζει πλήρως τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Ήδη από τον Ιούλιο έχουμε καταθέσει προτάσεις στο Υπουργείο βασισμένες σε ένα αρχικό σχέδιο νόμου που μας κοινοποιήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε επίσης παρατηρήσεις. Το Υπουργείο επέλεξε να μην αποδεχθεί ούτε τις δικές μας παρατηρήσεις, αλλά ούτε και της Ευρωπαϊκής επιτροπής και παρουσίασε χθες στη δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου χειρότερο και από αυτό που μας έδωσε αρχικά. Είναι εμφανές ότι το Υπουργείο δεν μπήκε καν στον κόπο να εξετάσει τις προτάσεις των εργαζομένων που θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτό το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στη δημόσια διαβούλευση περιέχει διατάξεις που όχι μόνο δεν συμφωνήθηκαν ποτέ, αλλά ούτε καν συζητήθηκαν, επιλέγοντας έτσι τη μέθοδο του αιφνιδιασμού. Προφανώς αυτό από τη μεριά μας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό.

Από την αρχή του καλοκαιριού εξυπηρετούμε σε όλες τις μονάδες εναέριας κυκλοφορίας μεγαλύτερο όγκο κυκλοφορίας από τον ήδη αυξημένο που έχει συμφωνηθεί. Ειδικά για τον Δ.Α.Α. εξυπηρετούμε ακόμα και 36 αφίξεις την ώρα παρότι η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22 και η αυξημένη χωρητικότητα που έχει συμφωνηθεί είναι 28. Η ίδια η διοίκηση της Υ.Π.Α. με επιστολή προς το Eurocontrol στις 22/8/2025 αναγνωρίζει την υπέρβαση που γίνεται στο συμφωνηθέν όριο.

Πλέον μετά τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα δεν έχει νόημα να υπερβάλλουμε εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα. Ακόμα και τώρα εξυπηρετούμε πραγματικά 28 αφίξεις την ώρα στον Δ.Α.Α που μαζί με τις πτήσεις που γίνονται εξ όψεως φτάνουμε έως και τις 33 συνολικά αφίξεις την ώρα. Επομένως κανένα «slow down» δεν κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όπως βολικά γράφεται σαν δικαιολογία σε κάποια Μ.Μ.Ε..

Οι Ε.Ε.Κ., ειδικά τα τελευταία τέσσερα (4) καλοκαίρια, έχουμε αποδείξει ότι νοιαζόμαστε για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την αναβάθμιση της Υ.Π.Α.. Ο λόγος που το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας δεν έχει καταρρεύσει είναι αποκλειστικά η προσπάθεια που καταβάλλουν οι Ε.Ε.Κ., αφού η Υ.Π.Α. και το Υπουργείο διαχρονικά δεν έχουν κάνει το χρέος τους.

Στείλαμε επιστολή από την 1/9/2025 ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κύριο Δήμα και δεν λάβαμε καν απάντηση. Του ξαναστείλαμε επιστολή στις 22/9/2025 και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον να ακούσει τις προτάσεις μας. Στην τελευταία επιστολή ξεκαθαρίσαμε ότι θα σταματούσαμε να εξυπηρετούμε πάνω από το ήδη αυξημένο όριο, φυσικά χωρίς να λάβουμε απάντηση. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν γνώριζε την κατάσταση ή ότι η χθεσινή εξέλιξη ήταν ξαφνική.

Παρόλες τις προσπάθειες να παρουσιαστεί το πρόβλημα ως «προσωπικές διαφορές» ή «συνδικαλιστικά αιτήματα» η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα και το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε δεν ικανοποιεί βασικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών, κάτι που το πιστοποιεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απειλεί τη χώρα μας με κυρώσεις.

Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε συγχαρητήρια στους Έλληνες Ε.Ε.Κ. οι οποίοι διαχειρίζονται πρωτοφανή όγκο κυκλοφορίας, όντας ακραία υποστελεχωμένοι και εργαζόμενοι με τέτοια απαρχαιωμένα συστήματα. Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Eurocontrol αποδεικνύουν ότι οι Ε.Ε.Κ. της Υ.Π.Α. είναι οι πέμπτοι πιο παραγωγικοί ανάμεσα σε 38 παρόχους σε όλη την Ευρώπη, παρά το ότι οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι Έλληνες Ε.Ε.Κ. είναι χειρότερες από οπουδήποτε αλλού στην υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα και στα Βαλκάνια.

Καλούμε τις Διοικήσεις της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην ψάχνουν δικαιολογίες κατηγορώντας τους Ε.Ε.Κ., οι οποίοι είναι αυτοί που καλούνται κάθε φορά να επωμιστούν το βάρος της κακοδιοίκησης και να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το πρόβλημα. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και δεν ανεχόμαστε πλέον κανέναν εμπαιγμό. Καλούμε επίσης το Υπουργείο και η Διοίκηση της Υ.Π.Α. να υλοποιήσουν όσα έχουν δεσμευτεί, να αξιολογήσουν και να ενσωματώσουν τις προτάσεις μας, που σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το νέο νόμο της Υ.Π.Α. και να δείξουν την απαραίτητη εκτίμηση και σεβασμό στο έργο του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας».

Χ. Δήμας: 'Ενας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει και πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ερωτηθείς στην ΕΡΤ για τις καθυστερήσεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είπε ότι στόχος είναι να «βελτιώνουμε» την κατάσταση και προσέθεσε: «Επειδή συζητάμε με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, όπως και με τις άλλες ομάδες εργαζομένων της ΥΠΑ, μας έχουν θίξει πολύ συγκεκριμένα θέματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία δεν αφορούν μόνο τη μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε αυτό, θα έλεγα, έχουμε συμφωνήσει με τους ελεγκτές και μάλιστα μας επιβράβευαν που προχωράμε τόσο γρήγορα. Ειδικότερα τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε περάσει και κάποιες πολύ σημαντικές διατάξεις για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αυτό έχει να κάνει με την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητά τους, τη δυνατότητα δηλαδή να εργαστούν ως ελεγκτές. Συνήθως αυτό συμβαίνει 1-2 χρόνια πριν από τη σύνταξή τους, το οποίο είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε έναν από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Επίσης, υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση με το υπουργείο Οικονομικών για την επιπλέον αποζημίωση της υπερεργασίας, όπως επίσης και για την ωριαία αποζημίωση που λαμβάνουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις απολαβές και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επισήμανε ότι ο εκσυγχρονισμός είναι στόχος όλων και προσέθεσε: «Γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει στο σχέδιο των 364 σημείων. Όσον αφορά τις απολαβές, ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει και πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο με το επίδομα του "Eurocontrol". Είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Προφανώς, φορολογούνται και τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Παρ' όλα αυτά, ζητούν επιπλέον».

Τι λένε Aegean και Ryanair

Σε ανακοίνωσή της την περασμένη Παρασκευή η AEGEAN ενημέρωνε το επιβατικό κοινό ότι από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου έχει τεθεί σε ισχύ περιορισμός στη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, ο οποίος ανέρχεται περίπου στο 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Είχε προηγηθεί η οξεία κριτική που άσκησε η Ryanair στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αφορμή σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε πρόσφατα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία είχε κατηγορήσει την Κομισιόν ότι επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη κακοδιαχείριση και τις ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες –όπως υποστηρίζει– έχουν οδηγήσει μόνο το 2025 σε καθυστερήσεις άνω των 5.000 πτήσεων και την ταλαιπωρία περισσότερων από 900.000 επιβατών.