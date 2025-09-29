Ξεκίνησε εδώ και λίγη ώρα η βροχή στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας. Μάλιστα, η βροχή δεν αναμένεται να σταματήσει τις επόμενες ώρες.

Το βαρομετρικό χαμηλό που ήρθε από την Ιταλία έχει φέρει κακοκαιρία από προχτές στην δυτική Ελλάδα. Μία κακοκαιρία η οποία απο χτες επεκτάθηκε και σε ανατολικότερες περιοχές της χώρας.

Η βροχή έχει ξεκινήσει ήδη σε πολλές περιοχές της Αθήνας ενώ δεν πρόκειται να σταματήσει για αρκετές ώρες. Συγκεκριμένα, ο καιρός θα παραμείνει βροχερός μέχρι νωρίς το απόγευμα όπου τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Μπορεί να φαινόμενα να υποχωρούν από το μεσημέρι και μετά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξεμπερδεύουμε με τις βροχές. Ο καιρός θα βελτιωθεί από αύριο αλλά κυρίως την Τετάρτη αλλά από την Πέμπτη έρχεται νέα κακοκαιρία, αυτή τη φορά πιο ισχυρή που θα επηρεάσει αρκετά την δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια σχεδόν όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το windy, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική όπου αναμένεται κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή να σημειωθούν σφοδρές καταιγίδες.