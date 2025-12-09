Οι καλές καιρικές συνθήκες θα αντιστραφούν προς το τέλος της εβδομάδας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην χώρα μας. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας, οι καλές καιρικές συνθήκες θα «ανατραπούν» καθώς θα «καταρριφθεί» ο Ωμέγα Εμποδιστής και θα «έρθουν κακοκαιρίες» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, προς το τέλος της εβδομάδας ο «Ωμέγα Εμποδιστής» θα υποχωρήσει και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για κακοκαιρίες θα έρθουν προς την χώρα μας. Εφόσον υποχωρήσει αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό, κακοκαιρίες θα έρθουν από τα δυτικά και θα σαρώσουν τη χώρα.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Μαρουσάκη, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν άστατο καιρό τις ημέρες των γιορτών με βροχές και χιόνια στα βουνά. Μάλιστα, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για το πόσο σοβαρές θα είναι αυτές οι καταιγίδες και αν φτάσουν σε ισχύ αυτή της κακοκαιρίας Byron.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Απλώνεται πάνω μας ένα ατμοσφαιρικό βουνό, ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων.

Αυτός ο αντικυκλώνας για τις επόμενες ημέρες θα διατηρήσει τους βοριάδες προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα ευνοούνται οι ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί και το μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος - ξεκινάμε από χαμηλές τιμές και φθάνουμε το μεσημέρι σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ομίχλες που θα εμφανιστούν στο ύψος της Θεσσαλίας δεν θα επιτρέψουν τον υδράργυρο να ανέβει πάνω από τους 13 βαθμούς Κελσίου ακόμα και αργά το μεσημέρι.

Στη δυτική και νότια Ελλάδα, θα πάρουμε επομένως μία δόση από άνοιξη, βορειότερα όμως, από τη Λαμία και πιο βόρεια, οι ομίχλες θα διατηρήσουν ένα σκηνικό χειμωνιάτικο, ακόμη και αργά το μεσημέρι, χωρίς να επιτρέπουν στον υδράργυρο να ανεβαίνει πάνω από τους 13 βαθμούς Κελσίου.