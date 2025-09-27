Αντίστροφη μέτρηση στα συνδικάτα για την απεργία της 1ης Οκτωβρίου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Hμέρα 24ωρης πανελλαδικής γενικής απεργίας, είναι η Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, καθώς απεργεί ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, με αποφάσεις των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Παράλληλα μία σειρά ομοσπονδιών – μελών τους προχώρησαν σε ανάλογες αποφάσεις που θα επηρεάσουν αρκετούς τομείς όπως την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), τα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ), τις συγκοινωνίες τόσο στον αστικό ιστό, αλλά και τις ακτοπλοϊκές, όσο και τις σιδηροδρομικές, αλλά και τις αεροπορικές πτήσεις.

Επίσης και στον χώρο της εκπαίδευσης (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ). Bασική αιχμή της απεργιακής κινητοποίησης είναι η αντίθεση στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και η διεκδίκηση αυξήσεων.

Στην Αθήνα ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούν σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11πμ ενώ το ΠAME καλεί στις 10.30πμ στα Προπύλαια.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στις 10:00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Συγκεντρώσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις της χώρας.

Παράλληλα, την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη, στις 12 το μεσημέρι στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αμφιθέατρο 2) θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλια συνδικαλιστών, «Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις», με αφορμή εκτός από το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τη συνεχιζόμενη αργία της εκπαιδευτικού Χρύσας Χοτζόγλου.

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό, τρόλεϊ

Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Το Μετρό ( Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν την λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ).

Την συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.