Τα αιτήματα για εκταφές έγιναν προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις ώστε να βρεθεί η αιτία θανάτου.

Στην εκπνοή της δεκαήμερης προθεσμίας που δίνει ο Κώδικας για την άσκηση ένδικων μέσων από την πλευρά των διαδίκων, κατατέθηκαν συνολικά τέσσερα αιτήματα εκταφής για θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Με τον Πάνο Ρούτση, πατέρα του 22χρονου Ντένι που έχασε τη ζωή του στο μοιραίο τρένο να βρίσκεται στην δέκατη ημέρα απεργίας πείνας και τον κόσμο να μεταβαίνει κατά κύματα προς συμπαράσταση στην πλατεία Συντάγματος , εβδομήντα πέντε συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν συμπληρωματικό υπόμνημα ζητώντας την εκταφή του παιδιού, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις ώστε να βρεθεί η αιτία θανάτου.

Αιτήματα εκταφής κατέθεσαν σήμερα και η Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας ταυτοποίηση της σορού της κόρης της και τις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να βρεθεί η αιτία θανάτου καθώς και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος θύματος των Τεμπών για τους ίδιους λόγους.

Τέλος, την περασμένη Τετάρτη αίτηση εκταφής (το τρίτο κατά σειρά) κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, ζητώντας ταυτοποίηση της σορού του γιού του, Δημήτρη και βιοχημικές εξετάσεις για την αιτία θανάτου.