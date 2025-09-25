Σύμφωνα με την Μαρία Καρυστιανού στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Αίτημα εκταφής κατέθεσε και η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη Ψαροπούλου, θύμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η κ. Καρυστιανού ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. Σύμφωνα με την κα Καρυστιανού στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε η κα Καρυστιανού σημειώνει ότι αιτείται την εκταφή της κόρης της διότι «ειδικά δε στην περίπτωση της κόρης μου δεν έγινε ιατρική πραγματογνωμοσύνη νεκροψία – νεκροτομή σύμφωνα με το κάτωθι υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, αλλά και πλέον τούτου στον φάκελο με τις εξετάσεις DNΑ θανόντων, απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις DNA της κόρης μου.»

Όπως σημειώνει «Έτσι πέρα από τον πόνο τον οποίο βιώσαμε, ήρθαμε αντιμέτωποι με μία μονόπλευρη και μεροληπτική έρευνα, η οποία παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, δεν έκανε καμία έρευνα για την παρουσία του χημικού φορτίου, για την ύπαρξη του οποίου υπάρχουν πάνω από αδιάσειστες αποδείξεις. 1.5. Αποδείξεις, οι οποίες επέβαλλαν ως αυτεπάγγελτη ανακριτική ενέργεια, και δη πέρα από τα υποβληθέντα αιτήματα συγγενών, την διενέργεια εκταφής των σορών των θυμάτων, με σκοπό: (α) τόσο την αποκάλυψη της αιτίας θανάτου πληθώρας θυμάτων, ήτοι τον εντοπισμό της χημικής ουσίας που κατέκαψε τους αγαπημένους μας ανθρώπους και οδήγησε στην απανθράκωσή τους ∙ (β) όσο και την διενέργεια εξέτασης ταυτοποίησης DNA λόγω των εύλογων και βάσιμων αμφιβολιών περί της ταυτότητας των σορών των θυμάτων.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τα κρίσιμα αυτά ερωτήματα και αιτήματα, τα οποία αγγίζουν τον πυρήνα της ποινικής διερεύνησης, θα έπρεπε να έχουν απαντηθεί από την πρώτη στιγμή. Αντ’ αυτού, παρέμειναν στο περιθώριο, παρά τη βαρύτητα την οποία έχουν, αλλά και την επιμονή με την οποία τέθηκαν από πλευράς των συγγενών, με αποτέλεσμα να προκύπτει ότι ήταν ειλημμένη απόφαση η μη έρευνά τους. Η διενέργεια της άνω έρευνας ήταν παραπάνω από επιβεβλημένη μετά την εισαγωγή στη δικογραφία την 29.08.2025 (παρά το ότι αναγράφονται με ημερομηνία 01.09.2025) των από 29.08.2025 εγγράφων του Γενικού Χημείου Του Κράτους, με βάση τα οποία εντοπίστηκαν (και δη πέρα και από τον αρχικό εντοπισμό τους το 2023) ακόμη και το 2025 ξυλόλιο και κυκλικοί υδρογονάνθρακές. Τούτο το γνωρίζει πολύ καλά και ο Ανακριτής, ο οποίος έκλεισε άρον άρον αυθημερόν τη δικογραφία, αλλά και ο Εισαγγελέα Εφετών που έλαβε τη δικογραφία και βέβαια έλαβε γνώση και των πλείστων δημοσιευμάτων, τα οποία κατέκλυσαν τον Τύπο για αυτήν την περίεργη σύμπτωση, λόγω της οποίας είναι επιβεβλημένη η διενέργεια ακόμη και αυτεπαγγέλτως της εκταφής για τον εντοπισμό των χημικών, που προκάλεσε την πυρόσφαιρα που κατέκαψε τα παιδιά μας.





