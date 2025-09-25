Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός. Μπαίνουμε σε φθινοπωρινές συνθήκες σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Έρχεται το φθινόπωρο το Σάββατο στη χώρα μας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ενώ για τις επόμενες τουλάχιστον 15 ημέρες, δεν θα ξαναδούμε 30άρια.

Παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι βροχές με τον ίδο να αναφέρει οτι όλη η επομενη εβδομάδα θα είναι βροχερή.

Σήμερα κάποιες τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά. Το θερμόμετρο στα ηπειρωτικά θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα με αυτές τις θερμοκρασίες.

Την Παρασκευή, τοπικού χαρακτήρα βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά κυρίως Θεσσαλία και Εύβοια. Το σημαντικό είναι ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν θα έχουν ένταση και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει.

Το Σάββατο, το βράδυ και από τα δυτικά ξεκινάει η μεταβολή του καιρού καθώς έρχεται ένα σύστημα απο την Ιταλία. Με τα πρώτα στοιχεία βροχερή η Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά , μάλιστα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο δεν αποκλείεται οι καταιγίδες να είναι τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα πέσει και άλλο δεν θα ξεπερνά τους για παράδειγμα στην Αθήνα τους 25 βαθμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

Από Δευτέρα και μετά θα μείνουν κάποιες βροχές. Τα πιο σημαντικά είναι το βράδυ του Σαββάτου και η Κυριακή και κυρίως στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο.