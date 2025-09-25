Κίνδυνος για ισχυρά καιρικά φαινόμενα από το Σάββατο και μετά σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης. έχει αρχίσει ήδη να μας στέλνει κάποια κύματα βροχών και καταιγίδων.

Σιγά σιγά δεχόμαστε την επίδραση αυτής της κακοκαιρίας η οποία φαίνεται να μεγιστοποιεί την έντασή της απο το Σάββατο μεσημέρι προς απόγευμα και μέσα στην Κυριακή και με έμφαση τα δυτικά τμήματα της χώρας μας.

Το βαρομετρικό χαμηλό συναντά τον αμτικυκλώνα που του κλείνει το δρόμο με αποτέλεσμα να στροβιλίζεται για αρκετές ημέρες σε εκείνες εκεί τις περιοχές παίρνοντας θερμότητα και υγρασία από τις θαλάσσιες εκτάσεις που συναντά.

Σήμερα ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά να κρύβεται από τη συννεφιά, ιδιαίτερα για κεντρική, δυτική και νότια Ελλάδα.

Ξεκινάνε κάποια συστήματα να επεκτείνοται πιο αναλυτικά και μάλιστα αυτά τα φαινόμενα θα δώσουν και κάποιες τοπικές καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο και στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο.

Ακόμη όμως και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου, όπου σήμερα θα κυριαρχήσει το πρώτο κύμα βροχών και καταιγίδων που μας φέρνει το βαρομετρικό χαμηλό.

Σιγγά σιγά περιμένουμε ενίσχυση των βοριάδων. Η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι δύο ημέρες όπου ο βοριάς θα κυριαρχήσει μέσα στο Αγαίο ενώ δεν αποκλείεται να προσεγγίσει και τα επίπεδα θυέλλης προς το κεντρικό καο βόρειο Αιγαίο.

Στη Θεσσαλονίκη κοντά στους 18 με 19 βαθμούς και στην Ατιική θα φθάσουμε 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Αρκετή η ψύχρα κα κρύο αυτές τις ημέρες, ενώ από το απόγευμα από την περιοχή της Χαλκιδικής θα αρχίσει να φυσάει βόριος άνεμος και η θερμοκρασία έως και 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αν βγουν κάπιοιες βροχές θα βγουν κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα. Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία η περιοχή της Αττικής δεν κινδυνεύει από έντονα καρικά φαινόμενα.

Προς τα ανατολικά θα φυσάει αρκετά αύριο αλλά και το Σάββατο και ο υδράργυρος έως και 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης.

Πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία, στα δυτικά και βόρεια ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Στην ουσία αλλάζει ο καιρός, οι συγκλίσεις των αέριων μαζών θα δώσουν κάποιες βροχές, προς τη Θεσσαλία, προς την κεντρική και βόρεια Εύβοια. Θα βγουν και κάποιες βροχές μέσα στο Ιόνιο.

Το Σάββατο πλέον μετατοπίζεται πιο ανατολικά η κακοκαιρία. Θα είναι μία ημέρα όπου θα εμφανίσει δυσκολίες κυρίως για τα δυτικά τμήματα.

Αυτή η κακοκαιρία που περιμένουμε θα αφορά στο μέγιστο της έντασής της, τη δυτική Ελλάδα, δηλαδή το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα.

Ανατολικότερα περιμένουμε κάποιες βροχές, οι οποίες θα είναι σαφώς πιο ήπιες.

Την Κυριακή μεγάλη προσοχή προς το κεντρικό, νότιο και βόρειο Ιόνιο προς τη δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο, περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού. Ακραίως φθινοπωρινός ο καιρός, ενώ δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουμε και πλημμυρικά φαινόμενα σε εκείνες εκεί τις περιοχές.

Όπως όλα δείχνουν και η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με διαστήματα βροχών και καταιγίδων μιας και αυτό το κύμα κακοκαιρίας δεν φαίνεται να τελειώνει γρήγορα, δεν φαίνεται δηλαδή να ξεμπερδεύουμε εύκολα από αυτήν την κακοκαιρία.

