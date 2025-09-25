Η αιτία βρίσκεται κυρίως στο δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας.

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι παραδοσιακοί φούρνοι της χώρας, καθώς ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κρίση βιωσιμότητας. Οι αρτοποιοί κάνουν λόγο για «αρτοποιεία υπό εξαφάνιση» και προειδοποιούν ότι οι γειτονιές κινδυνεύουν να χάσουν έναν από τους πιο ιστορικούς πυλώνες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), περισσότεροι από 1.500 φούρνοι έχουν κατεβάσει ρολά την τελευταία πενταετία, αριθμός που –όπως υπογραμμίζεται– ξεπερνά ακόμη και τις απώλειες της περιόδου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η αιτία βρίσκεται κυρίως στο δυσβάσταχτο κόστος ενέργειας, το οποίο στραγγαλίζει την καθημερινή λειτουργία των αρτοποιείων. Ο πρόεδρος της ΣΑΑΠΠ, Παναγιώτης Σαχινίδης, με επιστολή του προς το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ζητά τη συστράτευση των θεσμικών φορέων ώστε να δημιουργηθεί μια Ενεργειακή Κοινότητα αποκλειστικά για τους φούρνους. «Η δραματική αύξηση των τιμών απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα του κλάδου. Χρειαζόμαστε άμεσα λύσεις για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το ψωμί στον κόσμο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η πρόταση της Συντεχνίας βασίζεται στη σύσταση Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας με συμμετοχή 50 έως 200 αρτοποιών, οι οποίοι θα επενδύσουν συλλογικά σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Μέσα από τη μέθοδο του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, η παραγόμενη ενέργεια θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση κάθε συμμετέχοντα, μειώνοντας αισθητά τα τιμολόγια και προσφέροντας ενεργειακή αυτονομία.

Πρόκειται για μια καινοτόμο λύση που, σύμφωνα με τη ΣΑΑΠΠ, μπορεί να αποτελέσει «οξυγόνο» για έναν ενεργοβόρο κλάδο, ενώ ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλες επαγγελματικές ομάδες.

Η συμβολή των Επιμελητηρίων θεωρείται κομβική, καθώς καλούνται να αναλάβουν τον συντονισμό του εγχειρήματος, να οργανώσουν τις διαδικασίες συμμετοχής και να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών και της νομικής υποστήριξης.

Παράλληλα, θα κληθούν να καθοδηγήσουν τους αρτοποιούς στην αναζήτηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να επιδοτήσουν την επένδυση. Αντίστοιχη πρωτοβουλία έχει ήδη δρομολογήσει το Επιμελητήριο Τρικάλων, δείχνοντας τον δρόμο για μια συλλογική απάντηση στην ενεργειακή κρίση.