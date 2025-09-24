Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει πως η επιδείνωση του καιρού δεν θα είναι πρόσκαιρη αλλά ότι έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας».

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η κακοκαιρία θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας 6-8 βαθμούς, ενώ θα ενισχηθούν και οι βορειάδες στο Αιγαίο μέχρι και 8 μποφόρ ενώ αναφέρεται σε περιοχές που είναι «επικίνδυνες» για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Δείτε την ανάρτηση

Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας;

Καλό μεσημέρι!

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ευελπιστώ μέγαλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!

Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο.

Θα επανέλθω για επικαιροποποίηση!

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid08cdKdb2WjFyrQGD68GYR1PoF7mG19tCJcALMpYCJzFDHUCpvd38rhHFJG9Umx4WWl}