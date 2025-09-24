Μεγάλη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με τους μετεωρολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την νέα κακοκαιρία που έρχεται από τα δυτικά.

Μετά τον Κλέαρχο Μαρουσάκη και η Αναστασία Τυράσκη «επιβεβαιώνει» την έντονη μεταβολή του καιρού με την κακοκαιρία που έρχεται από τα δυτικά να φέρει έντονες βροχές και καταιγίδες αρχικά στην δυτική Ελλάδα και αργότερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αναμένεται και πτώση της θερμοκρασίας άνω των 10 βαθμών σε πολλές περιοχές.

Από αύριο Πέμπτη ο καιρός θα φέρει κάποιες νεφώσεις στην δυτική Ελλάδα και βόρεια. Αυτή η μικρή διαταραχή θα φέρει ίσως κάποιες βροχές στα βόρεια, στα ηπειρωτικά της Μακεδονίας. Αυτό ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Την Παρασκευή θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνοντας τα 7 μποφόρ. Θα υπάρχουν νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Την Παρασκευή επιπλέον, όπως είπε η κ. Τυράσκη μπορεί να σημειωθούν βροχές σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, και προς το βράδυ βροχές θα σημειωθούν στη δυτική Ελλάδα, στην περιοχή του Ιονίου.

«Φαίνεται πως θα μας απασχολήσει ένα σύστημα από τα δυτικά, θα είναι αρκετά σημαντικό και θα μας απασχολήσει και το Σαββατοκύριακο» είπε η κ. Τυράσκη. Το συγκεκριμένο σύστημα θα δώσει πολλές βροχές και καταιγίδες στην δυτική Ελλάδα το Σάββατο ενώ την Κυριακή θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

Ολοκληρώνοντας ανέφερε πως η μεταβολή του καιρού θα είναι τόσο έντονη που σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 20 βαθμούς ενώ σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0rykkusx35?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με την σειρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε πως την Κυριακή ο καιρός θα βαρύνει αρκετά όμως ο μεγαλύτερος όγκος νερού θα εστιάζεται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά. Πολύ μεγάλη προσοχή γιατί θα χτυπήσει με αρκετά μεγάλη ένταση αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μπορεί να έχουμε και πλημμυρικά επεισόδια και κεραυνούς από τις καταιγίδες και τις χαλαζοπτώσεις. Λίγο πιο ανατολικά όμως το βοριαδάκι θα κόβει την ένταση αυτής της ισχυρής κακοκαιρίας.

Επομένως μέχρι και το Σάββατο μεσημέρι πάμε με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες παρά το γεγονός ότι ενισχύονται οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Πέφτει η θερμοκρασία από το Σάββατο αρκετά και την Κυριακή πλέον -από το Σάββατο το απόγευμα και μετά- ισχυρή κακοκαιρία με έμφαση τη δυτική ίσως και τμήματα της κεντρικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από την Παρασκευή και το Σάββατο και έτσι οι περισσότερες θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά στους 20 βαθμούς. Σήμερα για παράδειγμα θα δούμε θερμοκρασίες στη Φλώρινα κοντά στους 27 βαθμούς και την Κυριακή δεν θα ξεπερνάει ο υδράργυρος τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα κάνει και κρύο, ιδιαίτερα προς τη βόρεια - βορειοδυτική χώρα.

Κλείνοντας ανάφερε πως η συγκεκριμένη κακοκαιρία θα βρίσκεται πάνω από την χώρα μας για αρκετές μέρες. «Θα έχουμε κύματα από αυτήν την κακοκαιρία. Δεν θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτό το βρομετρικό χαμηλό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0qlezniqvl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη τόνισε πως «το καλοκαίρι τέλος. Από την Παρασκευή θα υπάρξει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων». Ανέφερε πως την Κυριακή και την Δευτέρα οι βροχές θα είναι πιο εκτεταμμένες και θα αφορούν τον περισσότερο ελλαδικό χώρο. Μάλιστα, οι παρουσιαστές ανέφερε «από Παρασκευή κατεβάστε ζακέτες και κλειστά παπούτσια».

Η κ. Παπαβγούλη πρόσθεσε πως την Παρασκευή τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα θα είναι έντονα τα φαινόμενο με τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων να είναι υπαρκτός. Μένει να φανεί αν θα είναι στις παραθαλάσσιες περιοχές ή ανοιχτά της θάλασσας. Τέλος, Κυριακή και Δευτέρα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και ανατολικότερα φέρνοντας φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0qudzfs0ip?integrationId=40599y14juihe6ly}