Κλειστά σχολεία, τηλεργασία και μπαράζ από 112 φέρνει η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η ΕΜΥ καθώς η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) τις περιφέρειες

- Αττικής

- Πελοποννήσου

- Στερεάς Ελλάδας

- Θεσσαλίας

- Δυτικής Μακεδονίας.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα, σύμφωνα με την ΕΜΥ και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ενώ σε προγνωστικούς χάρτες του windy προκύπτει ότι η κακοκαιρία θα είναι αισθητή στην Αττική από τις 12:00 την Τετάρτη και για αρκετές ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfto3q0zj84p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πορεία της κακοκαιρίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κυρίως ισχυρούς ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ:

- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

- Τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

- Κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

{https://www.youtube.com/watch?v=IXHnrPOAC-c}

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Σημειώνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftn2pk2dqd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα

στ. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Αργά το βράδυ της Τετάρτης οι κάτοικοι σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία έλαβαν μήνυμα από το 112 λόγω της κακοκαιρίας.

Στο μήνυμα οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες» ανέφερε το πρώτο μήνυμα για τη Μεσσηνία ενώ ανάλογα μηνύματα έλαβαν και οι κάτοικοι των άλλων περιοχών.

{https://twitter.com/112Greece/status/2013702381599347053}

{https://twitter.com/112Greece/status/2013703030663717020}

{https://twitter.com/112Greece/status/2013703753531011482}

{https://twitter.com/112Greece/status/2013705153656816047}

{https://twitter.com/112Greece/status/2013705778260005228}

Κλειστά σχολεία, πανεπιστήμια και οδηγίες για εργαζομένους

Λόγω της κακοκαιρίας βρίσκονται σε επιφυλακή πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις ενώ από το υπουργείο εργασίας έχουν εκδοθεί μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Κλειστά επίσης θα παραμείνουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη λίστα με όλα τα κλειστά σχολεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftlyvg273kp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δικαιολογημένη απουσία στο Δημόσιο

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε οδηγία βάσει της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου να απουσιάσουν δικαιολογημένα λόγω αδυναμίας προσέλευσης στο πλαίσιο της γενικευμένης κακοκαιρίας.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών

Σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΦΚ), που εκδόθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), καλούνται οι υπηρεσίες του δημοσίου που εδρεύουν σε περιοχές που αναφέρονται σε αυτό, όπως τυχόν θα επικαιροποιείται αρμοδίως από την ΕΜΥ βάσει της εξέλιξης του καιρικού φαινομένου, να προβούν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών για την Τετάρτη 21/1/2026, στις εξής ενέργειες:

Σε περιπτώσεις όπου, με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, συνιστάται η τηλεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 ή άλλες ειδικές διατάξεις, προκειμένου αφενός να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τυχόν επιπτώσεις λόγω των καιρικών συνθηκών, και αφετέρου να διασφαλιστεί η λειτουργία των Υπηρεσιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftlzdfq6c29?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι υπάλληλοι που δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως, δύνανται να κάνουν χρήση των προβλεπόμενων εκ του νόμου αδειών απουσίας. Για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του Δημοσίου ισχύει η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 50, του ΥΚ και για το ΙΔΟΧ προσωπικό οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του ΑΚ περί ανυπαίτιας μη παροχής εργασίας. (Σχετική η εγκύκλιος με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20-3-2023-ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ). Για την έγκριση της άδειας αυτής δεν απαιτείται εν προκειμένω η προσκόμιση δικαιολογητικών από δημόσιες αρχές.

Στις περιπτώσεις που η παρουσία των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες τους κριθεί αιτιολογημένα ότι δύναται ή πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο ή προγενέστερο χρόνο από τον καθορισμένο χρόνο προσέλευσης ή αποχώρησης, η τυχόν καθυστέρηση στην προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρησή τους κρίνεται αιτιολογημένη, εφόσον στοιχειοθετείται αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης ή αποχώρησης στον καθορισμένο χρόνο, καθώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προτάσσεται η ασφάλεια τους. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί για την 21η/1/2026, τα οποία εκτάκτως, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οι Υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για να ενημερωθούν αρμοδίως οι πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο και να υπάρξει μέριμνα άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους, τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.λπ..

Παύση εργασιών και τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα

Παύση εργασιών και τηλεργασία περιλαμβάνουν τα μέτρα για τον ιδιωτικό τομέα που ανακοίνωσε το υπ. Εργασίας λόγω της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και κατόπιν συσκέψεως με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την από 20.1.2026 εγκύκλιο λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Α. Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το χρονικό διάστημα 06.00 πμ - 18.00 μμ, καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας το χρονικό διάστημα 10.00 πμ - 20.00 μμ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όπως εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι, τροχοπέδιλα (delivery), κ.λπ. Σημειώνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης εργασιών εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών του άρθρου 68 του ν. 4808/2021.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftlzmzzpy0h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (π.χ. υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), χρηματικό πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

Β. Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για την προστασία των εργαζομένων στις περιοχές που, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει σύσταση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τηλεργασία σε όσες περιπτώσεις, είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Γ. Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου και για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες στις περιοχές που αναμένεται, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να πληγούν ιδιαιτέρως δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftku33el0gh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κλειστά σχολεία αλλά με τηλεκπαίδευση

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη 21/1 με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ. Η απόφαση αφορά σε όλα τα δημόσια, ιδιωτικά σχολεία καθώς και τα νυκτερινά σχολεία.

Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και από τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη για όλες σχολικές μονάδες. Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την Περιφέρεια, «λόγω των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας από την επιδείνωση του καιρού - και ιδιαίτερα τους θυελλώδεις ανέμους - καθώς και λόγω των συνεχιζόμενων προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, με γνώμονα την ασφάλεια των μετακινήσεων των χιλιάδων μαθητών. Έπειτα από σχετική συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftmrbcgn9dl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, όπως τονίζεται, «ο περιφερειάρχης έχει θέσει σε απόλυτη επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ θα συνεδριάσουν και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, για τον μέγιστο δυνατό συντονισμό δυνάμεων και την πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία φαινόμενα».

Επίσης με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Μπούρα, αναστέλλεται λόγω της κακοκαιρίας και των καιρικών συνθηκών, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο. Κλειστά επίσης θα παραμείνουην σχολεία σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Βόρεια Ελλάδα και νησιά.

Κλειστοί βρεφονηπιακοί σταθμοί

Σε γενικές γραμμές οι Δήμοι επεκτείνουν την απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Μέχρι στιγμής λουκέτο στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς έχουν επιβεβαιώσει ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Βύρωνα, ο Δήμος Ηλιούπολης, ο Δήμος Πειραιά και ο Δήμος Νίκαιας Ρέντη. Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί στον Μαραθώνα, στην Αργυρούπολη και στο Ελληνικό καθώς και στο Δήμο Φυλής. Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και στη Νέα Σμύρνη. Δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Ο Δήμαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος αποφάσισε να παραμείνουν κλειστοί οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και απευθύνει ισχυρή σύσταση το ίδιο να πράξουν και οι ιδιωτικοί. Κλειστοί θα παραμείνουν προληπτικά αύριο (21/01) οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, δημοτικοί και ιδιωτικοί, στον Δήμο Κηφισιάς. Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και στην Ελευσίνα. Κλειστοί επίσης θα παραμείνουν και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Κλειστοί οι παιδικοί σταθμοί αύριο στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού.

Στον Δήμο Παλλήνης θα παραμείνουν κλειστοί οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Παράλληλα ο Δήμος Περιστερίου ενημερώνει ότι δεν θα λειτουργήσουν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί. Οι βρεφονηπιακοί/ παιδικοί σταθμοί του Δήμου Μεταμόρφωσης δεν θα λειτουργήσουν, από την στιγμή που κρίνεται ότι υπάρχει ενδεχόμενο κινδύνου στην μετακίνηση των παιδιών. Με απόφαση του Δημάρχου Παιανίας Ισίδωρου Μάδη, θα παραμείνουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί τόσο οι ιδιωτικοί όσο και οι δημοτικοί. Kλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Δήμο του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δεν θα λειτουργήσουν οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αιγάλεω. Κλειστοί θα παραμείνουν και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Δάφνης Υμηττού. Κλειστοί θα μείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Καλλιθέας. Κλειστοί οι Παιδικοί Σταθμοί στον Δήμο Αμαρουσίου την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ενημερώνει ότι όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) θα παραμείνουν επίσης κλειστά. Οι Δήμοι Περάματος, Κορυδαλλού, Σαλαμίνος, Κερατσινίου Δραπετσώνας, Νίκαιας Αγ Ι Ρέντη, έχουνανακοινώσει πως και οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί τους θα είναι κλειστοί αύριο Τετάρτη. Με απόφαση του Δημάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στην επικράτεια του Δήμου Ωρωπού.

Οι ανοιχτοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ωστόσο Δήμοι της Αττικής ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ανοιχτούς τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς τους, επισημαίνοντας ότι η προσέλευση είναι προαιρετική και εναπόκειται στην κρίση των γονέων. Συγκεκριμένα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν ανοιχτοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί χωρίς μεταφορά από τα σχολικά λεωφορεία με στόχο την διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων. Ωστόσο, η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται με ευθύνη των γονέων. Ανοιχτοί οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Νέας Ιωνίας θα λειτουργήσουν κανονικά.

Με γνώμονα την στήριξη των εργαζόμενων γονέων που δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση των φαινομένων στην πόλη μας αύριο το πρωί αναμένεται - σύμφωνα με τις προβλέψεις - να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας θα λειτουργήσουν κανονικά. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Ζωγράφου θα λειτουργήσουν κανονικά καθώς αφενός δεν είναι υποχρεωτική η προσέλευση, αφετέρου είναι στην κρίση και την ευχέρεια των γονέων η όποια μετακίνηση.

Κανονικά λειτουργούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Ηράκλειο Αττικής με ανακοίνωση του Δημάρχου Νίκου Μπάμπαλου. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Λαυρεωτικής θα λειτουργήσουν κανονικά με ώρα προσέλευσης 09:00 το πρωί.

Κλειστά και τα πανεπιστήμια

Κλειστά θα παραμείνουν και ορισμένα πανεπιστημια λόγω της κακοκαιρίας.

Το ΕΚΠΑ με σχετική ανακοίνωση ενημέρωσε τους φοιτητές ότι «λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Σχολών και των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.»

{https://www.facebook.com/uoa.official/posts/pfbid0TDUGrYwkLR2c1TdQ5zmDFjBTdudkkoxpFRkqQBm4NemiK5fXQrPvUniGeZcqU8eil}

Σταδιακά όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αττικής εξέδωσαν αντίστοιχες ανακοινώσεις για αναστολές εξετάσεων και δια ζώσης μαθημάτων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Με ανακοίνωσή του το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενημέρωσε για την αναβολή των εξετάσεων των προπτυχιακών μαθημάτων της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Όπως σημειώνεται «την Τετάρτη 21/01/2026, οι εξετάσεις των μαθημάτων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών. Η εξέταση των αναβαλλομένων μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση. Επίσης, την Τετάρτη 21/01/2026 αναβάλλεται κάθε εκπαιδευτική διαδικασία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με φυσική παρουσία.»

{https://www.facebook.com/auebgreece/posts/pfbid034sN2nqx9apHJZbN7iQGp9Q31rNa6Hy7krDVtbzm4pvjmfeY2RhbEECDAaep6xhSEl}

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών γνωστοποίησε ότι, εξαιτίας της κακοκαιρίας, οι διδάσκοντες θα δώσουν τη δυνατότητα αναπλήρωσης των εξεταζόμενων μαθημάτων σε φοιτητές που δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή των εξετάσεων των προπτυχιακών μαθημάτων για αύριο. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί με νεότερη ενημέρωση.

Αντίστοιχα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποφάσισε την αναστολή όλων των εκπαιδευτικών λειτουργιών με φυσική παρουσία. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την ασφάλεια φοιτητών και προσωπικού.

Ενώ το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των Τμημάτων του για την Τετάρτη, με εξαίρεση μαθήματα που είχαν ήδη προγραμματιστεί να διεξαχθούν διαδικτυακά.

Σε αναστολή τίθεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη, λόγω της κακοκαιρίας και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα, δεν θα λειτουργήσουν οι Πανεπιστημιουπόλεις σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πρόληψης και της προστασίας φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα καθιστούν επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Σε κάθε περίπτωση και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των Ιδρυμάτων για τυχόν νεότερες ενημερώσεις σχετικά με αναπληρώσεις εξετάσεων και μαθημάτων.

Απαγορευτικό απόπλου

Σύμφωνα με το Λιμενικό, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των πλοίων από το πρωί μέχρι τις 17:00 το απόγευμα στα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας. Τα δρομολόγια για Κρήτη αναχώρησαν κανονικά το βράδυ της Τρίτης ενώ κάποια δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού δεν πραγματοποιήθηκαν ή αφέθηκαν στην κρίση του πλοιάρχου.