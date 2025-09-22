Από 15.000 εως 60.000 ευρώ εισέπρατταν οι κατηγορούμενοι.

Στο το Α’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα (αν και στο πινάκιο έχει τον αριθμό 22 κάτι που το καθιστά δύσκολο) όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει- η πρώτη σε επίπεδο Κρήτης δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο εδώλιο παραπέμπονται 104 Κρητικοί, στους οποίους καταλογίζεται ότι σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία παρουσίαζαν εικονικά μισθωτήρια για να εισπράττουν επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι, γυναίκες και άνδρες, κάποιοι συγγενείς μεταξύ τους, προέρχονται από διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια υπόθεση του οργανισμού που πηγαίνει 1,5 χρόνο πίσω, πριν η Ευρωπαία εισαγγελέας ασχοληθεί με την κύρια υπόθεση και έχει να κάνει με στοιχεία που αφορούν εσωτερικό έλεγχο και όσα προέκυψαν από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφορά αγρότες ή δικαιούχους που δεν είναι ευρύτερα γνωστά στον αγροτικό κόσμο, δεν έχουν σχέση με τα ονόματα που έχουν δημοσιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και οι δικαιούχοι έπαιρναν από 15.000-60.000 ευρώ και όχι μόνο για μια χρονιά αθροιστικά.

«Πάνω από 1,5 έτος είχαν κληθεί αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις στον πταισματοδίκη», τόνισε σε δηλώσεις του λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας ο γνωστός ποινικολόγος Γιώργος Στειακάκης, επισημαίνοντας ότι τα ποσά «είναι από 15.000 εως 50.000 με 60.000 ευρώ και είναι αθροιστικά για περισσότερα χρόνια».

