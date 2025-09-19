Κρίθηκε ένοχος για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.

Σε φυλάκιση ενός έτους, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 47χρονος που συνελήφθη, επειδή κρατούσε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά στην αποθήκη του, σε περιοχή του δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και μία γάτα μέσα σε κλουβί.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε, τον έκρινε ένοχο για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων.

«Αγαπάω τα ζώα, τα φροντίζω. Μαγειρεύω και τα ταΐζω καθημερινά. Μία ζωή έχω σκυλιά, έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή σε αυτά. Δεν τα κακοποιώ», είπε στην απολογία του ο 47χρονος αλλοδαπός, ενώ δήλωσε ότι ασχολείται με κτηνοτροφικές και αγροτικές εργασίες.

Ο 47χρονος άσκησε έφερε κατά της καταδικαστικής απόφασης, ωστόσο παραμένει υπό κράτηση καθώς εκκρεμεί εναντίον του απόφαση διοικητικής απέλασης.