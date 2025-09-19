Σοκάρει νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα.

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο φέρνει στο φως τις δραματικές στιγμές του θανατηφόρου τροχαίου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου βρήκε τραγικό θάνατο μια 64χρονη γυναίκα.

Στο υλικό διακρίνεται το αυτοκίνητο του 21χρονου οδηγού να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα. Παρά το απότομο φρενάρισμα, δεν αποφεύγει τη σφοδρή σύγκρουση με το όχημα της 64χρονης, το οποίο παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Λίγο πριν τη μοιραία στιγμή, ένας μοτοσικλετιστής στη δεξιά λωρίδα αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και έκανε ελιγμό για να προσπεράσει το σταματημένο όχημα – κίνηση που δεν πρόσεξε ο 21χρονος.

Η σύγκρουση ήταν καταστροφική: το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας χτύπησε σε κολώνα, ανατράπηκε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε να της στερήσει τη ζωή. Το όχημα του νεαρού πέρασε επίσης στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ. και στη συνέχεια με ταξί.

Τα ερωτήματα της έρευνας

Η αστυνομία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στο κρίσιμο ερώτημα: γιατί το αυτοκίνητο της 64χρονης είχε σταματήσει ενώ το φανάρι ήταν πράσινο;

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων ήταν αναμμένα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο είτε ξαφνικού προβλήματος υγείας είτε μηχανικής βλάβης.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση, με το συγκεκριμένο σημείο να θεωρείται καθοριστικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων.