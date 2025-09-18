Πλήθος κόσμου δίνει το «παρών» στις πορείες μνήμης για τον Παύλο Φύσσα, που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Ένταση επικράτησε νωρίτερα το αόγευμα της Πέμπτης, στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το The BEST, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί, που είχαν επιστρατευτεί για την πορεία, ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα εκέινοι να αντιδράσουν.

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα ωστόσο η ένταση δεν πήρε διαστάσεις και η πορεία συνεχίστηκε κανονικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=ttkIbEQxuSk}