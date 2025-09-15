Μία φράση του Αλέξη Χαρίτση για τον Εμμανουήλ Καραλή απεικονίζει όλη την ελληνική πραγματικότητα.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, έστειλε το δικό του συγχαρητήριο μήνυμα στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Με μία φράση σε Instastory και μία φωτογραφία του Εμμανουήλ Καραλή, ο Αλέξης Χαρίτσης έγραψε «Χίλια μπράβο ιπτάμενε Μανόλο! Άλλη μια δύσκολη μέρα για τους ρατσιστές σε αυτή τη χώρα!».

Νωρίτερα, ο Εμμανουήλ Καραλής σε μία εξαιρετική εμφάνιση και ένα άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο πίσω από τον «ιπτάμενο» Ντουπλάντις που για μία ακόμα φορά αήττητος, έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ, περνώντας στα 6,30μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε μάχη μέχρι τέλους για τον παγκόσμιο τίτλο του επί κοντώ, έκανε άλματα σε ύψη που δεν είχε ξαναδεί σε αγώνα και θα φύγει από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ δεν το έβαλε κάτω καμία στιγμή, αλλά ο Μόντο Ντουπλάντις θα φύγει και από το Τόκιο αήττητος. Μόνο όταν έμεινε μόνος του στον αγώνα και έβαλε τον πήχη στα 6,30 μ. για παγκόσμιο ρεκόρ, είδε ο Σουηδός να πέφτει ο πήχης σε άλμα του. Έχασε τις δύο πρώτες προσπάθειες, αλλά ο τελικός έκλεισε με... πάρτι του Σουηδού. Πέρασε τα 6,30 μ., ανέβασε κατά ένα εκατοστό το παγκόσμιο ρεκόρ και έφυγε τρέχοντας να πανηγυρίσει με τον κόσμο.