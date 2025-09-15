«Δοκίμασα στα 6,20 μ., Παναγία μου!» - Οι πρώτες δηλώσεις του Καραλή μετά το ασημένιο μετάλλιο.

Χαρούμενος για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και διψασμένος για νέα, ψηλότερα άλματα, θα φύγει ο Εμμανουήλ Καραλής από το Τόκιο.

«Ήταν μια ωραία ημέρα. Κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να πηδήξω πάνω από τα 6 μέτρα. Δοκίμασα και παραπάνω… Είμαι πολύ χαρούμενος που φεύγω από αυτό τον αγώνα υγιής και διψασμένος για νέα άλματα», δήλωσε στον ΣΕΓΑΣ.

Ο Καραλής εξήγησε ότι έκανε κάποιες από τις δοκιμές που ήθελε σε αυτόν τον αγώνα. «Οι τρεις προσπάθειες στα 5,95 μ. στέρησαν λίγο την απόδοσή μου τη σωματική, αλλά δοκίμασα κάποια νέα κοντάρια, έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά», συμπλήρωσε.

«Δοκίμασα και στα 6,20 μ…. Παναγία μου!», σχολίασε αυθόρμητα. «Ήταν ένας ωραίος αγώνας, τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Η νέα μάχη του με τον Μόντο Ντουπλάντις- ο οποίος κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του επί κοντώ «πετώντας» πάνω από τα 6,30 μ.- άνοιξε την όρεξη του Έλληνα πρωταθλητή για περισσότερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, ο Καραλής καρδιοχτύπησε όταν χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια για τα 5,95 μ., αλλά στη συνέχεια πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα, που ήταν και το ψηλότερο επιτυχημένο άλμα, το οποίο του έδωσε το ασημένιο μετάλλιο.

Στη συνέχεια, προσπαθώντας να ξεπεράσει τον Ντουπλάντις, που περνούσε το ένα μετά το άλλο τα ύψη χωρίς κανένα λάθος, ο Καραλής δοκίμασε από μία φορά στα 6,10 μ., τα 6,15 μ. και τα 6,20 μέτρα. Ποτέ ξανά δεν είχε επιχειρήσει άλμα τόσο ψηλά σε αγώνα, ο άλτης που έχει ανεβάσει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,08 μέτρα.

Ερωτηθείς εάν πιστεύει ότι με αυτή την εμφάνισή του έστειλε ένα μήνυμα στον Ντουπλάντις, δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες του.

«6,30 είναι απίστευτα ύψη. Με κάνει να πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω κι εγώ τόσο ψηλά. Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα. Θέλω να είμαι κι εγώ νικητής, να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Θέλω να είμαι πρώτος, έτσι είναι όλοι οι αθλητές. Θέλω να εξαντλήσω όλα μου τα όρια. Θέλω όταν τελειώσει η καριέρα μου να ξέρω ότι τα έχω δοκιμάσει όλα, ότι τα έχω δώσει όλα», απάντησε.

Προς το παρόν, προέχει η ξεκούραση. «Το σώμα μου πρέπει να ξεκουραστεί, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Θα ξεκουραστώ και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρω να πηδήξω ψηλά του χρόνου», πρόσθεσε.

{https://www.instagram.com/p/DOoL8zCgZrm/}