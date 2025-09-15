Με άλμα στα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, πίσω από τον αήττητο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε μάχη μέχρι τέλους για τον παγκόσμιο τίτλο του επί κοντώ, έκανε άλματα σε ύψη που δεν είχε ξαναδεί σε αγώνα και θα φύγει από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ δεν το έβαλε κάτω καμία στιγμή, αλλά ο Μόντο Ντουπλάντις θα φύγει και από το Τόκιο αήττητος. Μόνο όταν έμεινε μόνος του στον αγώνα και έβαλε τον πήχη στα 6,30 μ. για παγκόσμιο ρεκόρ, είδε ο Σουηδός να πέφτει ο πήχης σε άλμα του. Έχασε τις δύο πρώτες προσπάθειες, αλλά ο τελικός έκλεισε με... πάρτι του Σουηδού. Πέρασε τα 6,30 μ., ανέβασε κατά ένα εκατοστό το παγκόσμιο ρεκόρ και έφυγε τρέχοντας να πανηγυρίσει με τον κόσμο.

Στον τελικό, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 5,75 μ. και τα 5,90 μ., αλλά χρειάστηκε τρίτο άλμα στα 5,95 μέτρα. Στη συνέχεια τα κατάφερε με την πρώτη στα 6 μέτρα, αλλά ο Εμμανουήλ Ντουπλάντις ήταν συνεχώς μπροστά του. Ο Σουηδός είχε περάσει με την πρώτη τα 5,55 μ., 5,85 μ., 5,95 μ. και τα 6 μέτρα. Στα 6 μ. «καθάρισε» και το μετάλλιο για τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς πλέον είχαν μείνει μόνοι τους. Ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ πήρε το χάλκινο με 5,95 μέτρα.

Όταν ο Καραλής έχασε την πρώτη προσπάθεια στα 6,10 μ., αλλά ο Σουηδός πέρασε, δεν είχε επιλογή. Δοκίμασε απευθείας στα 6,15 μ., επτά εκατοστά πάνω από το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε φέτος. Ο πήχης έπεσε και είδε ξανά τον Ντουπλάντις να είναι αλάνθαστος. Εκεί, ο Καραλής τα έπαιξε όλα για όλα: δοκίμασε στα 6,20 μέτρα, χωρίς επιτυχία, κατακτώντας τελικά το ασημένιο μετάλλιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Καραλής δοκίμασε σε αγώνα τα 6,15 μ. και τα 6,20 μ., ενώ οι προσπάθειές του τόσο στα 6,10 μ., όσο και στα 6,15 μ. ήταν πολύ καλές.

