Ο Ντουπλάντις «σφράγισε» τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο του με νέο παγκόσμιο ρεκόρ - Δείτε το απίστευτο άλμα του.

Το χρυσό μετάλλιο δεν… λέει τίποτα πλέον στον Μόντο Ντουπλάντις. Θέλει να το συνδυάζει και με παγκόσμιο ρεκόρ, όπως έκανε στο Τόκιο με «πτήση» πάνω από τα 6,30 μέτρα.

Ο «διαστημικός» Σουηδός άλτης εφάρμοσε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, στο Τόκιο, τη γνωστή «συνταγή». Πρώτα, εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο, έπειτα από «μονομαχία» με τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος αναδείχθηκε «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Ντουπλάντις δεν είχε δει τον πήχη να πέφτει έπειτα από άλμα του. Πέρασε με την πρώτη τα 5,55 μ., 5,85 μ., 5,95 μ., 6 μ. και 6,15 μέτρα. Αφού έμεινε μόνος του στον αγώνα, όταν ο Καραλής δεν τα κατάφερε στα 6,20 μ., ο Σουηδός μπορούσε να τοποθετήσει τον πήχη όπου ήθελε.

Επόμενος σταθμός: 6,30 μ., ένα εκατοστό πάνω από το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε στις 12 Αυγούστου, στη Βουδαπέστη. Στις δύο πρώτες προσπάθειες, ο πήχης δεν του έκανε το χατήρι. Αλλά την τρίτη φορά που δοκίμασε, έγραψε ξανά ιστορία, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά στην καριέρα του.

{https://www.instagram.com/p/DOoAktEAVpQ/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DOoBQUXAZO4/}

{https://www.instagram.com/p/DOoBf0sATTA/}

Το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις