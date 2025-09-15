Το χρυσό μετάλλιο δεν… λέει τίποτα πλέον στον Μόντο Ντουπλάντις. Θέλει να το συνδυάζει και με παγκόσμιο ρεκόρ, όπως έκανε στο Τόκιο με «πτήση» πάνω από τα 6,30 μέτρα.
Ο «διαστημικός» Σουηδός άλτης εφάρμοσε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, στο Τόκιο, τη γνωστή «συνταγή». Πρώτα, εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο, έπειτα από «μονομαχία» με τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος αναδείχθηκε «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Ντουπλάντις δεν είχε δει τον πήχη να πέφτει έπειτα από άλμα του. Πέρασε με την πρώτη τα 5,55 μ., 5,85 μ., 5,95 μ., 6 μ. και 6,15 μέτρα. Αφού έμεινε μόνος του στον αγώνα, όταν ο Καραλής δεν τα κατάφερε στα 6,20 μ., ο Σουηδός μπορούσε να τοποθετήσει τον πήχη όπου ήθελε.
Επόμενος σταθμός: 6,30 μ., ένα εκατοστό πάνω από το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε στις 12 Αυγούστου, στη Βουδαπέστη. Στις δύο πρώτες προσπάθειες, ο πήχης δεν του έκανε το χατήρι. Αλλά την τρίτη φορά που δοκίμασε, έγραψε ξανά ιστορία, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά στην καριέρα του.
Το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις