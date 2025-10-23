Η δρομέας παραδέχθηκε τελικά ότι παραβίασε τους κανονισμούς περί ντόπινγκ.

Με τριετή αποκλεισμό τιμωρήθηκε η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ του μαραθωνίου, Ρουθ Τσεπνγκέτιτς, μετά την παραδοχή της ότι παραβίασε τους κανονισμούς αντι-ντόπινγκ.

Η Κενυάτισσα δρομέας θα κρατήσει το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε τον Οκτώβριο του 2024 στον μαραθώνιο του Σικάγο, όταν τερμάτισε σε 2:09:56, καθώς το πέτυχε προτού βρεθεί θετική σε απαγορευμένη ουσία.

Τον περασμένο Ιούλιο, η Athletics Integrity Unit- ο οργανισμός της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου για την καταπολέμηση του ντόπινγκ- επέβαλε προσωρινό αποκλεισμό στην Τσεπνγκέτιτς, καθώς σε δείγμα της από τις 14 Μαρτίου εντοπίστηκε η απαγορευμένη ουσία υδροχλωροθειαζίδη (HCTZ).

Στο δείγμα της εντοπίστηκαν 3.800 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο της ουσίας HCTZ, πολύ πάνω από το ελάχιστο όριο αναφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, που είναι 20 ng/mL.

Αρχικά, η Τσεπνγκέτιτς- που αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια μαραθωνίου το 2019- αρνήθηκε ότι παρέβη τους κανονισμούς και δεν μπορούσε να εξηγήσει το θετικό δείγμα. Ωστόσο, στις 31 Ιουλίου- δύο εβδομάδες αφού τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό- άλλαξε στάση και υποστήριξε ότι εν αγνοία της πήρε φάρμακα της οικιακής βοηθού της, που περιείχαν HCTZ, όταν ήταν άρρωστη.

Η AIU επεσήμανε ότι αυτή η ουσία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της κατακράτησης υγρών και της υπέρτασης, όμως συμπλήρωσε ότι τα διουρητικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να «καλύψουν» άλλες απαγορευμένες ουσίες.

Αρχικά η AIU επέβαλε στην αθλήτρια τετραετή αποκλεισμό. Ωστόσο, η παραδοχή της η Τσεπνγκέτιτς οδήγησε σε μείωση της ποινής κατά ένα χρόνο. Παράλληλα, η AIU θα συνεχίσει να ερευνά το «ύποπτο υλικό» από ανακτήθηκε από το κινητό της 31χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί και άλλες παραβάσεις.

