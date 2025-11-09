O Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν ήταν ο πρώτος αγώνας στον οποίο δοκίμασε τις δυνάμεις του ο Ιταλός πολιτικός.

Αρωμα Ιταλίας είχε ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας καθώς ανάμεσα στους δρομείς που βρέθηκαν πίσω από τη γραμμή εκκίνησης το πρωί της Κυριακής στην ιστορική αφετηρία του Μαραθώνα ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι.

«Είναι μια απίστευτη εμπειρία, γιατί ξεκίνησα από τον Μαραθώνα και έφτασα εδώ, σε αυτό το απίθανο στάδιο. Ήταν υπέροχο- όχι εύκολο, καθόλου εύκολο. Οι ανηφόρες και οι κατηφόρες ήταν πολύ δύσκολες για μένα. Είχα πολλά προβλήματα με τον ρυθμό στο δεύτερο μισό, ειδικά από το 18ο έως το 32ο χιλιόμετρο. Αλλά είμαι πολύ, πολύ, πολύ χαρούμενος- συγχαρητήρια σε όλους», δήλωσε τερματίζοντας κρατώντας την ιταλική σημαία στα χέρια.

O Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν ήταν ο πρώτος αγώνας στον οποίο δοκίμασε τις δυνάμεις του ο Ιταλός πολιτικός, καθώς έχει ήδη συμμετάσχει σε αντίστοιχους αγώνες στη Φλωρεντία και το Μιλάνο.

Ο 50χρονος Ματέο Ρέντσι διετέλεσε πρωθυπουργός της Ιταλίας την περίοδο 2014-16 ενώ παλαιότερα είχε εκλεγεί δήμαρχος της Φλωρεντίας.