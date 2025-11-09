Στον αγώνα των ανδρών, ο Γιώργος Μενής ήταν αυτός που ξεκίνησε με τον γρηγορότερο ρυθμό και ηγήθηκε του γκρουπ των προπορευόμενων, αλλά πριν από το 10ο χιλιόμετρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος είχε πάρει το προβάδισμα.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος και η Ματίνα Νούλα εισήλθαν πρώτος και πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο κερδίζοντας τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Παρά το «γεμάτο» ρόστερ στις λίστες με τις συμμετοχές, ο αγώνας τους ήταν μοναχικός στη μεγαλύτερη διάρκειά του, σημάδι της εξαιρετικής κατάστασης στην οποία βρέθηκαν τα δύο παιδιά του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Η ζέστη, η υγρασία και ο νότιος άνεμος δεν ήταν σύμμαχοι των δρομέων, ωστόσο ο νικητής και η νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, δεν πτοήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και την έλλειψη έντονου συναγωνισμού και πέτυχαν πολύ καλές επιδόσεις. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος 2:20.10 και η Ματίνα Νούλα 2:39.28 ελάχιστα πάνω από το ρεκόρ διαδρομής από Ελληνίδα, το 2:39.10 της Μαρίας Πολύζου, που αντέχει από το 1997. Ο χρόνος της ήταν πάντως νέα καλύτερη επίδοση σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαραθωνίου.

Στον αγώνα των ανδρών, ο Γιώργος Μενής ήταν αυτός που ξεκίνησε με τον γρηγορότερο ρυθμό και ηγήθηκε του γκρουπ των προπορευόμενων, αλλά πριν από το 10ο χιλιόμετρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος είχε πάρει το προβάδισμα έχοντας μαζί του μόνο τον Αμαντέους Κλέμεντς. Μετά το 15ο χιλιόμετρο, είχε απομείνει πια μόνος του κι έτσι πορεύτηκε μέχρι το φινάλε, κάνοντας δύο τις νίκες

Τον Καραΐσκο ακολούθησαν ο Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) με χρόνο 2:23.24, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Ούγγρος Λάσλο Τάρναϊ με το συμβολικό bib number 776 (το έτος-αφετηρία των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων) και επίδοση 2:23.52. Ελάχιστα πίσω του ήρθε να τερματίσει ο περσινός νικητής Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) σε 2:24.02 για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα η σύζυγός του τού ανακοίνωσε ότι περιμένει το δεύτερο παιδί τους.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ικανοποιημένος. Οι συνθήκες σήμερα ήταν δύσκολες, αλλά όπως και πέρσι και πρόπερσι και δεν επέτρεπαν ρεκόρ. Έκανα την κούρσα μου, κράτησα τον ρυθμό μου, πίστεψα στον εαυτό μου, ρίσκαρα, και βγήκε, όλα πήγαν καλά», είπε ο θριαμβευτής του αγώνα και συνέχισε: «Μετά το ημιμαραθώνιο κατάλαβα ότι κάθε βήμα έπρεπε να είναι σταθερό και ελεγχόμενο για να τερματίσω δυνατά. Ακολούθησα πιο συνετή τακτική, πιο σταθερή και σίγουρη».

«Πέρσι είχα κυνηγήσει έναν καλύτερο χρόνο, γιατί οι συνθήκες ήταν πιο ευνοϊκές, είχε περισσότερη δροσιά και αυτό με επηρέασε. Όμως είχα τρέξει και τον Μαραθώνιο του Βερολίνου μόλις σαράντα μέρες πριν, κάτι που κουβαλούσα και τελικά με χρέωσε. Φέτος ήξερα ότι ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα έρθει από ατομικό ρεκόρ στα 10 χλμ. μια εξαιρετική επίδοση στα 30 χλμ. στα Ιωάννινα, με βελτίωση κατά δύο λεπτά. Στον ημιμαραθώνιο της Χίου ξεκίνησα με πολλή ζέστη και υγρασία, αλλά και πάλι πέτυχα καλό χρόνο εκεί. Ήθελα πάρα πολύ αυτή τη νίκη φέτος. Από πέρυσι, περίμενα έναν ολόκληρο χρόνο γι’ αυτή τη μέρα, και δικαιώθηκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη νίκη».

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος δεν άφησε ασχολίαστο και το νταμπλ του Ηρακλή: «Ο σύλλογός μας, ο Ηρακλής, κέρδισε και στους δύο αγώνες, των ανδρών και των γυναικών. Το συζητούσαμε και πέρσι με τον έφορο του συλλόγου, αλλά δεν ήρθε το double. Όμως φέτος τα καταφέραμε και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Πολλά συγχαρητήρια στη Ματίνα (Νούλα) και, φυσικά, σε όλα τα παιδιά».

Ο Κώστας Σταμούλης είπε από την πλευρά του: “Εχω περισσότερη εμπειρία, ξέρω τις δυνάμεις μου και το ευχαριστήθηκα περισσότερο φέτος. Βγήκα πιο φρέσκος στα τελευταία χιλιόμετρα και μου άρεσε περισσότερο. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, αλλά με τα παιδιά, μια ομάδα 5-6 άτομα, πηγαίναμε σε έναν αρκετά άνετο ρυθμό και διαχειριστήκαμε την κούρσα όπως έπρεπε. Αφιερώνω την οικογένεια μου και στον προπονητή μου.

Ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα ήταν ο Μπάμπης Πιτσώλης: «Αυτός ήταν ο στόχος μου εξ αρχής. Ο Παναγιώτης είχε πάρει από την αρχή τη διαφορά, οπότε θα ήταν δύσκολο να κερδίσω. Είχαμε βρει ένα γκρουπάκι με 6-7 άτομα, εκεί κρατήθηκα. Προσπάθησα μετά το 30ό χιλιόμετρο να κυνηγήσω τον Κωνσταντίνο Σταμούλη, αλλά με κυνηγούσε το παιδί από την Ουγγαρία που ήταν πίσω μου και με πέρασε στο τέλος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι υγιής, έχω μεγάλη όρεξη για ακόμη περισσότερα και, επιτέλους, ξεκούραση. Εχω δύο γούρια. Η γυναίκα μου μού έδειξε το τεστ εγκυμοσύνης και είναι θετικό. Μου έδωσε κίνητρο και για του χρόνου. Είμαι πολύ συγκινημένος».

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Καραΐσκος

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είναι Έλληνας δρομέας μεγάλων αποστάσεων, από την περιοχή της Πετρούπολης Αττικής. Ξεκίνησε τον στίβο το 2013. Έχει ατομικό ρεκόρ στον Μαραθώνιο περίπου 2 ώρες 17 λεπτά 58 δευτερόλεπτα (2:17:58) το 2021 στην Σιένα.

Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με αθλητικές δραστηριότητες: τζούντο, ποδόσφαιρο, κατηχητικό. Σε ηλικία περίπου 15,5 χρόνων δοκίμασε ναρκωτικές ουσίες, άρχισε με κάνναβη και προχώρησε σε πιο σοβαρή χρήση. Παραδέχτηκε ότι έμεινε «έξι χρόνια» παγιδευμένος στα ναρκωτικά πριν πάρει την απόφαση αλλαγής. Η οικογένεια του στάθηκε δίπλα του στη δύσκολη φάση, και τελικά κατάφερε να απεξαρτηθεί.

Παρά το ότι ξεκίνησε αργότερα τον στίβο, εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους Έλληνες δρομείς μεγάλης απόστασης. Σε αγώνα στο BMW Berlin Marathon (ήταν ο Μαραθώνιος του Βερολίνου) πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ 2:16:28. Έχει συμμετάσχει στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς και σε άλλους εγχώριους και διεθνείς αγώνες δρόμου.

