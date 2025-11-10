«Να έχουμε την υγεία μας να μπορούμε να τρέχουμε»: Συγκίνηση για τον 67χρονο Ιωακείμ που τερμάτισε για 37η φορά σε Μαραθώνιο.

Χιλιάδες δρομείς από όλο τον κόσμο πλημμύρισαν την Κυριακή τους δρόμους, συμμετέχοντας στον Μαραθώνιο με παραδοσιακές στολές, χωρίς παπούτσια ή με προσωπικά αφιερώματα, κάνοντας τη διαδρομή μια γιορτή αθλητισμού και δημιουργικότητας.

Δεν έλειψαν οι προτάσεις γάμου, οι γενέθλιες εκπλήξεις και τα ιδιαίτερα μηνύματα που έφεραν μαζί τους οι συμμετέχοντες.

Στο τέλος της διαδρομής, οι Παναγιώτης Καραΐσκος και Ματίνα Νούλα τερμάτισαν πρώτοι, αποθεώθηκαν από τους χιλιάδες θεατές και αναδείχθηκαν Πανελληνιονίκες για δεύτερη φορά, ενώ η αυλαία έπεσε κάποιες ώρες αργότερα με τον Ιωακείμ Υφαντίδη, τελευταίο δρομέα της μεγάλης γιορτής, να περνά την γραμμή του τερματισμού.

Ο 67χρονος σήμερα δρομέας - συνταξιούχος καταγραφέας της ΕΥΔΑΠ - τερμάτισε για 37η φορά στη ζωή του σε Μαραθώνιο και συγκίνησε με τα όμορφα λόγια του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Σε όλη μου τη ζωή, και στη δουλειά μου, είχα μάθει να τρέχω», είπε χαμογελώντας, λίγο μετά τον τερματισμό του.

«Έχω τρέξει αρκετές φορές, όμως πια μεγάλωσα και το σώμα μου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες ταχύτητες»

«Ο καιρός ήταν καταπληκτικός. Εγώ έκανα λάθος. Ξεκίνησα πιο γρήγορα απ’ ό,τι έπρεπε, κι αυτό μου κόστισε. Μετά από λίγα χιλιόμετρα ένιωσα υπερβολική κόπωση και έβαλα στόχο μόνο να τερματίσω», είπε εμφανώς συγκινημένος, αλλά και περήφανος που τα κατάφερε.

Παρά την κούραση, ο Υφαντίδης έφτασε ως το τέλος - και εκεί τον περίμεναν πλήθος θεατών, αλλά και άνθρωποι του αθλητισμού, όπως η Σοφία Σακοράφα και ο Κώστας Κεντέρης.

«Κάποτε το είχα κάνει σε 2 ώρες και 48 λεπτά, τώρα πάμε για 8. Τι να κάνουμε; Πρέπει να λέμε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που έχουμε υγεία και μπορούμε να τρέχουμε».

{https://www.tiktok.com/@runningnews.gr/video/7570762354355342614?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7496468767779489302}