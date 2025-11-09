Τα ταίρια τους είπαν το πολυπόθητο «ναι».

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας μπορεί να συγκεντρώνει μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα χαρίζει κι άλλες αξέχαστες στιγμές.

Κατά τη διάρκεια του τερματισμού του αγωνίσματος των 10 χιλιομέτρων του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ένας δρομέας γονάτισε, κάνοντας πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Η αποστολή του στέφθηκε από επιτυχία, καθώς πήρε το πολυπόθητο «ναι», δημιουργώντας μία αξέχαστη στιγμή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de48ifaeap41?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίσης, άλλα δύο ζευγάρια είχαν τις δικές τους ρομαντικές στιγμές κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου 2025.