Ο Καραλής σήκωσε στον αέρα τον Ντουπλάντις, μετά το παγκόσμιο ρεκόρ.

Μόλις προσγειώθηκε, με το βλέμμα στον πήχη που είχε μείνει στη θέση του, ο Μόντο Ντουπλάντις έφυγε τρέχοντας από το στρώμα. Ταυτόχρονα, έτρεξε προς το μέρος του ο Εμμανουήλ Καραλής και οι άλλοι άλτες του επί κοντώ, εξίσου εκστασιασμένοι για αυτό που είχε συμβεί μόλις: νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το επιτυχημένο άλμα του Σουηδού στα 6,30 μ., ο Καραλής τον σήκωσε στον αέρα. Αφού εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, ο Έλληνας πρωταθλητής- όπως και οι άλλοι άλτες- έδιναν ρυθμό στον Ντουπλάντις, περιμένοντας αυτό που όλοι ήξεραν ότι έρχεται: άλλο ένα ιστορικό άλμα σε ύψος που για όλους τους υπόλοιπους είναι ένα άπιαστο όνειρο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Κέρτις Μάρσαλ- που κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο- και ο Σαμ Κέντρικς που ήταν τέταρτος πανηγύριζαν σαν παιδιά μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις.

{https://www.instagram.com/p/DOoD7gXgYE8/}

Νωρίτερα, ανάμεσα στις προσπάθειες του Σουηδού για το παγκόσμιο ρεκόρ- πέρασε τα 6,30 μέτρα στο τρίτο του άλμα- ο Καραλής κάποια στιγμή έκανε αέρα στον Ντουπλάντις, κρατώντας του έναν μικρό ανεμιστήρα.

Η πρώτη selfie με τα μετάλλια

Η απονομή θα γίνει αύριο, Τρίτη, στις 13:00. Ωστόσο, ο Ντουπλάντις, ο Καραλής και ο Μάρσαλ είχαν την ευκαιρία να ποζάρουν με τα μετάλλια.

Οι τρεις τους έβγαλαν και selfie, με το πιο πλατύ χαμόγελο, την οποία ανάρτησε ο Καραλής.

{https://www.instagram.com/p/DOoCYhYEeIi/}

Τα μετάλλια του Εμμανουήλ Καραλή

Αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, αλλά έχει ήδη δύο στην αντίστοιχη διοργάνωση του κλειστού (ασημένιο 2025, χάλκινο 2024). Πέρυσι κέρδισε το χάλκινο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, ενώ έχει κατακτήσει το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού (2024) και δύο μετάλλια στην αντίστοιχη διοργάνωση του κλειστού στίβου (χρυσό 2025, ασημένιο 2023).

{https://www.instagram.com/p/DOoH3b6iD1H/?img_index=1}

Φωτογραφίες: AP