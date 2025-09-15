«Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση» έγραψε σε αναρτησή του π Νίκος Ανδρουλάκης.

Τα συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου δέχεται ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του συνεχάρη τον Έλληνα χάλκινο ολυμπιονίκη και ασημένιο παγκόσμιο πρωταθλητή για το επίτευγμά του γράφοντας «Ένα ασημένιο σαν χρυσό! Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για μια ακόμη διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου».

Αργά το μεσημέρι της Δευτέρας ο Εμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, πίσω από τον αήττητο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε μάχη μέχρι τέλους για τον παγκόσμιο τίτλο του επί κοντώ, έκανε άλματα σε ύψη που δεν είχε ξαναδεί σε αγώνα και θα φύγει από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο του σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.