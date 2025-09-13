Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πειραιάς: Συνελήφθη 23χρονος στο λιμάνι - Είχε στην κατοχή του ποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά διενεργεί προανάκριση.

Τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής (12/09), στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προέβησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού για παράβαση του νόμου «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών», στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, διενεργήθηκε έλεγχος εντός ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΠΡΑΤ», όπου εντοπίστηκε ο 23χρονος να έχει στο μπουφάν του μία πλαστική συσκευασία περιέχουσα ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους εκατόν πενήντα δύο γραμμαρίων (152 γρ) και φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης καθαρού βάρους δύο γραμμαρίων και πέντε δεκάτων του γραμμαρίου (2,5 γρ).

Οι ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους και η μέση αξία τους ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500€) περίπου.

Ακόμη, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

