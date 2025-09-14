Νησί και Οκτώβριος πάνε μαζί; Φυσικά, όταν οι θερμοκρασίες είναι οι ιδανικές οι φθινοπωρινές εκδρομές στα νησιά, αποτελούν την ιδανική επιλογή!

Ύστερα από την έντονη καλοκαιρινή περίοδο, όπου κάθε γωνιά της Ελλάδας πλημμυρίζει από ήλιο και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ο Οκτώβριος, έρχεται και φέρνει μαζί του μια πιο ήρεμη μετάβαση με την τουριστική περίοδο να εστιάζει πλέον σε ορεινούς προορισμούς. Οι αρχές του φθινοπώρου ωστόσο, αποτελούν την ιδανική χρονική περίοδο για κάποια σύντομη απόδραση σε κάποιο νησί, και ιδιαίτερα εκεί όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στα νησιά της χώρας, οι θερμοκρασίες παραμένουν συνήθως υψηλές και τον Οκτώβριο, με ορισμένα από αυτά να ξεχωρίζουν, καθώς ο ήλιος συνεχίζει να λάμπει, οι θάλασσες παραμένουν ζεστές και οι ντόπιοι αποδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, τι σημαίνει αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Το πιο θερμό νησί για διακοπές τον Οκτώβριο

Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Βρετανικό Τύπο και στο 101holidays, το πιο θερμό νησί για τον Οκτώβριο, αποδεικνύεται η Κως!

Η Κως, λοιπόν, χάρη στη νότια τοποθεσία της, παραμένει σταθερά ένα από τα πιο ζεστά ελληνικά νησιά — ακόμη και μέσα στον Οκτώβριο. Η μέση θερμοκρασία στο νησί, θα κυμανθεί στους 25ºC, με αποτέλεσμα το φθινόπωρο εκεί να μοιάζει περισσότερο με αρχές καλοκαιριού ή άνοιξη. Η θάλασσα παραμένει ζεστή, έως και τους 23ºC, ενώ το βράδυ μπορεί να φτάσει τους 15ºC, όπου πιθανά να χρειαστεί μια καλοκαιρινή ζακέτα για της βόλτες στη χώρα του νησιού.

Ο Οκτώβριος, αποτελεί την ιδανική εποχή για διακοπές στο νησί, με τον καιρό να είναι με το μέρος σας. Η πολύβουη τουριστική περίοδος φθίνει, με αποτέλεσμα η περιήγηση να γίνεται ακόμη πιο ευχάριστη και εύκολη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης.

Η Κως λοιπόν, απλώνεται στο Αιγαίο και περιβάλλεται από όμορφες παραλίες και αμμουδιές που διατηρούν την μεσογειακή αύρα του νησιού. Το καταπράσινο τοπίο, ιδιαίτερα στις πιο ορεινές περιοχές του νησιού, συναντά τα καταγάλανα νερά της θάλασσας, δημιουργώντας μια μοναδική αντίθεση. Γραφικά καλντερίμια και στενά σοκάκια, γεμάτα χρώματα συμπληρώνουν την εικόνα ενός τόπου που συνδυάζει αρμονικά τη φύση, την παράδοση και την ηρεμία.

Τέλος, η γαστρονομία του νησιού, αποτελεί μια σύντομη και γλαφυρή περιήγηση στην παράδοση, με τα ταβερνάκια να στέκουν πλάι στο κύμα, ή κάτω από αιωνόβια δέντρα. Αναφορικά με τη διασκέδαση η Κως προσφέρει πληθώρα επιλογών, από ήρεμους και ρομαντικούς περιπάτους, μέχρι και μαγαζιά με έντονη μουσική και όμορφους ανθρώπους.

{https://www.youtube.com/watch?v=LABfShnEj3o&t=23s}