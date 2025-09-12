Games
Γλυφάδα: Πήγε να κατεβάσει το παντελόνι του σε λεωφορείο, μπροστά σε ανήλικους

Άλλος επιβάτης τον έσπρωξε, συνελήφθη ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου στη Γλυφάδα.

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Γλυφάδα, μετά την απόπειρά του να κατεβάσει το παντελόνι του μέσα σε λεωφορείο, μπροστά σε ανήλικους.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ το λεωφορείο κινούνταν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, ένας επιβάτης που βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του, μπροστά σε ανήλικους.

Άλλος επιβάτης τον έσπρωξε για να τον σταματήσει, με συνέπεια ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου να χτυπήσει το κεφάλι του. Ακούγοντας τις φωνές, ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε το όχημα και κάλεσε την αστυνομία.

Ο άνδρας που πήγε να κατεβάσει το παντελόνι του συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, λόγω του τραύματος στο κεφάλι, σύμφωνα με την εκπομπή Live News του Mega.

