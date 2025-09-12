Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πότε το επόμενο Ψυχοσάββατο για το 2025

Πότε το επόμενο Ψυχοσάββατο για το 2025
Πότε θα τιμήσουν οι πιστοί και η Εκκλησία το επόμενο και τελευταίο Ψυχοσάββατο του έτους.

Οι πιστοί μετράνε αντίστροφα για το επόμενο και τελευταίο Ψυχοσάββατο της χρονιάς που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για όσους μένουν στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαιτέρως στη Θεσσαλονίκη. Τα Ψυχοσάββατα είναι αφιερωμένα στη μνήμη των κεκοιμημένων και αποτελούν ημέρες στις οποίες τελείται ειδικό τρισάγιο για τις ψυχές των πιστών. Όλα τα Σάββατα του έτους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις ψυχές των αποθανόντων.

Κατά τα Ψυχοσάββατα, οι πιστοί συνήθως προσφέρουν κόλλυβα, τα οποία ευλογούνται κατά τον Όρθρο ή τη Θεία Λειτουργία. Η παράδοση θέλει τα κόλλυβα να διαβάζονται από τον ιερέα, υπενθυμίζοντας την ελπίδα της ανάστασης.

Πότε «πέφτει» το επόμενο και τελευταίο Ψυχοσάββατο της χρονιάς

Το τελευταίο Ψυχοσάββατο του έτους τιμάται πάντα το Σάββατο πριν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου.

Φέτος η γιορτή του Αγίου «πέφτει» Κυριακή οπότε το Ψυχοσάββατο που θα τιμήσουμε ως ημέρα μνήμης των κεκοιμημένων είναι αυτό της 25ης Οκτωβρίου.

Ψυχοσάββατο 2025: Πότε πάμε τα κόλλυβα στην εκκλησία

Τα Ψυχοσάββατα για να συγχωρεθεί η ψυχή των αγαπημένων μας προσώπων συνηθίζεται να προσφέρουμε κόλλυβα. Στη συνέχεια, τα πηγαίνουμε στην εκκλησία για να διαβαστούν. Τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται ακριβώς την ημέρα που πρέπει και όχι νωρίτερα η αργότερα. Στα μνημόσυνα παραθέτουμε και ευλογούνται μόνο καλώς βρασμένα κόλλυβα (σιτάρι) ως ενδεικτικά της Αναστάσεως και όχι άλλα υποκατάστατα. Στα Ψυχοσάββατα μπορούμε να παραθέτουμε κόλλυβα είτε στον Εσπερινό της Παρασκευής, είτε στην Θεία Λειτουργία του Σαββάτου, είτε και στα δύο. Πρόκειται περί της ιδίας αξίας, αφού η ίδια ακολουθία διαβάζεται.Τι συμβολίζουν τα συστατικά στα παραδοσιακά κόλλυβα

Το σιτάρι: Συμβολίζει τις ψυχές των πεθαμένων

Η φρυγανιά: Συμβολίζει το ελαφρύ χώμα που σκεπάζει τον πεθαμένο. Κάποιοι χρησιμοποιούν καβουρδισμένο αλεύρι

Η ζάχαρη: Συμβολίζει τη γλυκύτητα του Παραδείσου

Ο μαϊντανός: Τη χλωρότητα του παραδείσου (Εν τόπω χλοερό, εν τόπω αναψύξεως)

Το ρόδι: Συμβολίζει τη λαμπρότητα του παραδείσου

Από εκεί και ύστερα προσθέτουμε διάφορα άλλα υλικά για γεύση και άρωμα. Δικής μας αρεσκείας.

Το σιτάρι θα πρέπει να είναι από μακρόστενο καρπό και όχι αποφλοιωμένο διότι το αποφλοιωμένο λασπώνει, σφίγγει, ξυνίζει και ερεθίζει το στομάχι.

Τα υλικά πρέπει να είναι 9 γιατί 9 είναι τα τάγματα των αγγέλων, ενώ το κάθε υλικό έχει το δικό του συμβολισμό. Μάλιστα, στο τέλος του Μνημοσύνου λέγεται τρεις φορές το : «αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού/αυτής η μνήμη».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Του Σταυρού: Γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου, η φετινή εξαίρεση

Του Σταυρού: Γιατί νηστεύουμε το λάδι κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου, η φετινή εξαίρεση

Ελλάδα
Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Η νέα σύνθεση συνεδριάζει την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Η νέα σύνθεση συνεδριάζει την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα
Εκκλησία: Αυτοί είναι οι νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας με την βούλα του Πατριαρχείου

Εκκλησία: Αυτοί είναι οι νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας με την βούλα του Πατριαρχείου

Ελλάδα
Στις 11/9 ο αγιασμός στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

Στις 11/9 ο αγιασμός στα σχολεία - Οι επίσημες ανακοινώσεις

Παιδεία

NETWORK

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Πόσες μέρες είναι η άδεια ασθενείας – Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

Πόσες μέρες είναι η άδεια ασθενείας – Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

healthstat.gr
Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

healthstat.gr
Ξεκινά σε λίγες μέρες το InnoHealth Forum 2025

Ξεκινά σε λίγες μέρες το InnoHealth Forum 2025

healthstat.gr