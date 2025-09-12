Πότε το επόμενο Ψυχοσάββατο για το 2025

Πότε θα τιμήσουν οι πιστοί και η Εκκλησία το επόμενο και τελευταίο Ψυχοσάββατο του έτους.

Οι πιστοί μετράνε αντίστροφα για το επόμενο και τελευταίο Ψυχοσάββατο της χρονιάς που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για όσους μένουν στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαιτέρως στη Θεσσαλονίκη. Τα Ψυχοσάββατα είναι αφιερωμένα στη μνήμη των κεκοιμημένων και αποτελούν ημέρες στις οποίες τελείται ειδικό τρισάγιο για τις ψυχές των πιστών. Όλα τα Σάββατα του έτους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις ψυχές των αποθανόντων.

Κατά τα Ψυχοσάββατα, οι πιστοί συνήθως προσφέρουν κόλλυβα, τα οποία ευλογούνται κατά τον Όρθρο ή τη Θεία Λειτουργία. Η παράδοση θέλει τα κόλλυβα να διαβάζονται από τον ιερέα, υπενθυμίζοντας την ελπίδα της ανάστασης.

Πότε «πέφτει» το επόμενο και τελευταίο Ψυχοσάββατο της χρονιάς

Το τελευταίο Ψυχοσάββατο του έτους τιμάται πάντα το Σάββατο πριν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου.

Φέτος η γιορτή του Αγίου «πέφτει» Κυριακή οπότε το Ψυχοσάββατο που θα τιμήσουμε ως ημέρα μνήμης των κεκοιμημένων είναι αυτό της 25ης Οκτωβρίου.

Ψυχοσάββατο 2025: Πότε πάμε τα κόλλυβα στην εκκλησία

Τα Ψυχοσάββατα για να συγχωρεθεί η ψυχή των αγαπημένων μας προσώπων συνηθίζεται να προσφέρουμε κόλλυβα. Στη συνέχεια, τα πηγαίνουμε στην εκκλησία για να διαβαστούν. Τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται ακριβώς την ημέρα που πρέπει και όχι νωρίτερα η αργότερα. Στα μνημόσυνα παραθέτουμε και ευλογούνται μόνο καλώς βρασμένα κόλλυβα (σιτάρι) ως ενδεικτικά της Αναστάσεως και όχι άλλα υποκατάστατα. Στα Ψυχοσάββατα μπορούμε να παραθέτουμε κόλλυβα είτε στον Εσπερινό της Παρασκευής, είτε στην Θεία Λειτουργία του Σαββάτου, είτε και στα δύο. Πρόκειται περί της ιδίας αξίας, αφού η ίδια ακολουθία διαβάζεται.Τι συμβολίζουν τα συστατικά στα παραδοσιακά κόλλυβα

Το σιτάρι: Συμβολίζει τις ψυχές των πεθαμένων

Η φρυγανιά: Συμβολίζει το ελαφρύ χώμα που σκεπάζει τον πεθαμένο. Κάποιοι χρησιμοποιούν καβουρδισμένο αλεύρι

Η ζάχαρη: Συμβολίζει τη γλυκύτητα του Παραδείσου

Ο μαϊντανός: Τη χλωρότητα του παραδείσου (Εν τόπω χλοερό, εν τόπω αναψύξεως)

Το ρόδι: Συμβολίζει τη λαμπρότητα του παραδείσου

Από εκεί και ύστερα προσθέτουμε διάφορα άλλα υλικά για γεύση και άρωμα. Δικής μας αρεσκείας.

Το σιτάρι θα πρέπει να είναι από μακρόστενο καρπό και όχι αποφλοιωμένο διότι το αποφλοιωμένο λασπώνει, σφίγγει, ξυνίζει και ερεθίζει το στομάχι.

Τα υλικά πρέπει να είναι 9 γιατί 9 είναι τα τάγματα των αγγέλων, ενώ το κάθε υλικό έχει το δικό του συμβολισμό. Μάλιστα, στο τέλος του Μνημοσύνου λέγεται τρεις φορές το : «αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού/αυτής η μνήμη».