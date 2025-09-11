Νέα τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη σε τροχαίο

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Με αίμα βάφτηκε μια ακόμα φορά η άσφαλτος της Κρήτης καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή της μία νεαρή κοπέλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα η αναβάτης του ενός, μία 23χρονη κοπέλα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ένας 27χρονος, είναι καλά στην υγεία του.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 5.00 το πρωί στον παραλιακό δρόμο των Μαλίων.

Πηγή: zarpanews.gr