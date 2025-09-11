Στέγη για στρατιωτικούς και πολίτες μέσα από την αξιοποίηση στρατοπέδων

Ο αρχικός στόχος της κοινωνικής αντιπαροχής είναι η ανέγερση έως 5.000 κατοικιών, με τουλάχιστον 1.500 από αυτές να προορίζονται για κοινωνική στέγαση.

Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή, στο οποίο εντάχθηκε διάταξη που προβλέπει τη σύμπραξη των αρμόδιων υπουργείων για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων με σκοπό την ανέγερση χιλιάδων διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το 25% των νέων κατοικιών θα καλύψει στεγαστικές ανάγκες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το υπόλοιπο 75% θα διατεθεί σε πολίτες.

Η κυβέρνηση έκανε λόγο για «μεγάλη κοινωνική επένδυση», καθώς αναμένεται να δημιουργηθούν τουλάχιστον 2.000 διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 1.500 θα διατεθούν ως κοινωνικές κατοικίες, με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση και με την κατασκευή να πραγματοποιείται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι τα πρώτα έργα θα ξεκινήσουν στο Μοσχάτο, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.

Ο αρχικός στόχος της κοινωνικής αντιπαροχής είναι η ανέγερση έως 5.000 κατοικιών, με τουλάχιστον 1.500 από αυτές να προορίζονται για κοινωνική στέγαση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου η δυναμική του προγράμματος μπορεί να αποδώσει έως και 20.000 νέα διαμερίσματα στην αγορά, με περισσότερες από 5.000 κοινωνικές κατοικίες.

Η κοινωνική αντιπαροχή συνδυάζει τον χαρακτήρα της αντιπαροχής με την κοινωνική διάσταση. Το Δημόσιο θα διατηρεί την πλήρη κυριότητα τουλάχιστον του 30% του κτιρίου, ποσοστό που μπορεί να φτάσει το 40% ή και παραπάνω, μέσα από πλειοδοτικό διαγωνισμό για τον ανάδοχο. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι τα μισθώματα που θα οριστούν θα είναι ουσιωδώς χαμηλότερα από τα ισχύοντα στην ελεύθερη αγορά.